ГАИ Минска предложила белорусам жаловаться на светофоры и дорожные знаки. Зачем?
Столичная Госавтоинспекция предложила жителям Минска жаловаться на сломанные дорожные знаки, табло и неисправные светофоры. Сделать это можно по звонку или, например, с помощью электронной заявки. В УГАИ УВД Мингорисполкома пообещали всё исправить.
“Увидели развёрнутый или повреждённый дорожный знак? Не работает светофорный объект? Дорожный знак разрисован или расклеен? О подобных недостатках вы можете сообщить в КУП “СМЭП Мингорисполкома”, — объявили в пресс-службе ведомства.
При этом в ГАИ уточнили, что на балансе предприятия находятся лишь улицы и проспекты города Минска. То есть неисправности техсредств, которые установлены на дворовых территориях, паркингах и территориях возле торговых центров, КУП “СМЭП Мингорисполкома” обслуживать не будет. А вот о чём действительно можно сообщить, так это о следующих проблемах:
- если не работает светофор или некоторые его сигналы;
- если не работает табло вызова пешеходов;
- если дорожный знак или светофор развёрнут, повреждён, разрисован или расклеён;
- если повреждена светофорная колонка или стойка дорожного знака.
[info_b]Оставить заявку можно по телефону 8 (017) 373-36-83; в мессенджере Viber с обязательным описанием, фотографией недостатка и адресом (телефон: (29) 874-48-63), или через ресурс “115.бел”.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что, если вы живёте в столице и хотите пожаловаться на открытый люк, для этого необязательно звонить. Можно, например, заполнить электронную форму, где вас попросят ввести личные данные. Такое ноу-хау предложили в “Минскводоканале”.
Минчанам предложили заполнять форму с личными данными, чтобы сообщать об открытых люках. А звонить можно?