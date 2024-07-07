Учёные предложили ввести на светофорах четвертый цвет. Зачем нужен белый?

Опубликовано: 07.07.2024 20:24 , Обновлено: 08.07.2024

Учёные из Университета штата Северная Каролина (NCSU) заявили, что на светофорах нужно разместить четвертый фонарь, который будет, в дополнение к красному, жёлтому и зелёному, светить белым цветом. По их словам, к такому выводу они пришли после долгих исследований.

Дополнительный белый свет будет активироваться на перекрестках при наличии соответствующего количества беспилотных автомобилей.

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При этом, действия водителей, когда загорится белый, будут очень непривычными. Если красный означает «стой», зеленый — «иди/едь», то белый — «делай то, что делает машина перед тобой». Т.е. если идущая впереди машина остановилась, водитель тоже должен остановиться. Короче говоря, белый свет - это сигнал о том, что автолюбители должны координировать свое движение, чтобы обеспечить более эффективное прохождение перекрестка.

[inf]Кстати, сегодня светофоры состоят из красного, желтого и зеленого цветов, согласованных международной конвенцией в 1968 году. Но появился классический трехцветный светофор ещё раньше - почти 100 лет назад. Тогда Уильям Потт, офицер полиции Детройта, создал первый трехсекционный светофор в Соединенных Штатах в 1921 году. [/inf]

Хотя новая концепция может показаться сложной, ученые из Университета штата Северная Каролина считают, что это решение принесет ожидаемую пользу. Их энтузиазм является результатом проведения множества симуляций. Компьютерное моделирование, проведенное в ходе исследования, показало, что для снижения задержек на 3% требовалось, чтобы всего 10% транспортных средств на перекрестке были автономными. Когда автономными были 30% автомобилей, задержки сократились на 10,7%.

Конечно, на первый взгляд, “делайте как автомобиль, который идет перед вами”, звучит как рецепт массовых ДТП, учёные настаивают, что при достаточном количестве беспилотных автомобилей на дороге новый цвет на светофоре поможет снизить аварийность. Естественно, для реализации этого плана потребуется большой парк беспилотных авто, новые светофоры и, вероятно, масштабная кампания по обучению/переобучению водителей. История эта будет точно не быстрой.

Общий смысл идеи в том, что беспилотные автомобили будут обмениваться информацией между собой и светофорами, действовать скоординированно, и подражая им живые водители смогут передвигаться в общем безопасном потоке. Т.е. в какой-то момент самоуправляемые автомобили на перекрестках фактически будут брать управление движением на себя с помощью беспроводной связи. И во время “белой фазы” водители-люди должны будут следовать за впереди идущим транспортным средством, что позволит им эффективно преодолевать заторы.

Естественно, такое не умеют делать живые водители. Поэтому им, возможно, придется привыкнуть ездить по новым правилам.

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