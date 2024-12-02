Что за праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечают 4 декабря? Вот кому и зачем нужно съесть яйцо

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Опубликовано: 02.12.2024 16:01 , Обновлено: 02.12.2024

В разгар Рождественского поста, 4 декабря, православные верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Это третий великий праздник церковного года, следующий за Рождеством Пресвятой Богородицы и Воздвижением Креста Господня. Рассказываем, какую роль играет этот день в церковном календаре и какие приметы и традиции связаны с этим праздником.

В чём суть праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы?

"Введение Марии во храм", Тициан, 1534-1538 гг.

Праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы является важным событием в православном календаре. Этот праздник посвящён событию, описанному в христианской традиции, когда святая Анна и святой Иоаким, родители Богородицы, привели свою трёхлетнюю дочь Марию в храм Иерусалима, чтобы посвятить её служению Богу.

Мария - вымоленный ребёнок своих родителей. Анна и Иоаким были в преклонном возрасте и у них не получалось завести детей. Но когда пара дала обет Господу отдать ребёнка ему на служение (если он появится на свет), то тот одарил их счастьем родительства.

Согласно преданию, в храме она провела своё детство, обучаясь законам Божьим. Она находилась там до 14 лет, вплоть до момента своего обручения с праведным Иосифом.

Введение во храм стало широко отмечаться с V века, когда в Константинополе была построена церковь, посвященная этому событию. С тех пор праздник стал распространенным и в других странах, включая Русь, где он был принят вместе с христианством.

Сначала этот праздник считался малым, но после XIV века он был окончательно включен в число двунадесятых праздников — двенадцати основных церковных торжеств. Введение во храм символизирует полное предание себя Богу. Праздник предвосхищает Рождество Христово, подчеркивая важность роли Богородицы в спасении человечества.

Что принято делать на Введение в храм 4 декабря?

В этот день верующие собираются в храмах для богослужений, молитв и прославления Богородицы.

На утренних службах в церквях начинается пение гимна “Христос рождается…” , и христиане начинают подготовку к Рождеству.

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы принято приводить детей на первую исповедь . Согласно православной традиции, дети обычно начинают исповедоваться с семилетнего возраста. В своих проповедях священники акцентируют внимание на важности приобщения детей к вере.

Этот день традиционно попадает на Филиппов пост. В этот период воспрещается есть мясо, яйца и молоко. Однако в праздничный день постящимся разрешено есть рыбу.

В старину в этот день проводились веселые ярмарки, люди катались на санях с горок и на тройках лошадей. После праздничного богослужения крестные родители угощали своих крестников сладостями и дарили подарки , такие как санки и салазки.

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Что нельзя делать на Введение в храм?

На Введение во храм существует множество запретов, которые стоит учитывать:

Избегайте шумных застолий. Народные приметы предупреждают, что пышные празднования могут привести к неприятностям в семье.

Народные приметы предупреждают, что пышные празднования могут привести к неприятностям в семье. Не копайте землю. С 4 декабря до Благовещения не рекомендуется использовать лопату, так как почва должна отдохнуть до лета. Нарушение этого правила, по поверьям, может привести к плохому урожаю в следующем году.

С 4 декабря до Благовещения не рекомендуется использовать лопату, так как почва должна отдохнуть до лета. Нарушение этого правила, по поверьям, может привести к плохому урожаю в следующем году. Не давайте в долг. В этот день лучше воздержаться от займов, так как деньги могут задержаться, а в некоторых случаях это может вызвать конфликты при настойчивом требовании возврата. Если не можете отказать, проведите ритуал: если все же решили одолжить деньги, съешьте вареное яйцо накануне. Согласно преданиям, это поможет избежать серьезных финансовых потерь.

В этот день лучше воздержаться от займов, так как деньги могут задержаться, а в некоторых случаях это может вызвать конфликты при настойчивом требовании возврата. Если не можете отказать, проведите ритуал: если все же решили одолжить деньги, съешьте вареное яйцо накануне. Согласно преданиям, это поможет избежать серьезных финансовых потерь. Нельзя кричать и ругаться на животных. На Введение не стоит ругать или кричать на скот и домашних питомцев — это может привести к потерям не только среди живности. Лучше уделите им внимание и ласку, тогда зима пройдёт без проблем и трудностей.

На Введение не стоит ругать или кричать на скот и домашних питомцев — это может привести к потерям не только среди живности. Лучше уделите им внимание и ласку, тогда зима пройдёт без проблем и трудностей. Избегайте разговоров о темных силах. 4 декабря не рекомендуется обсуждать ведьм или нечисть, так как это может привлечь беды и нищету, а также негативно сказаться на карьере и личной жизни тех, кто интересуется мистикой.

Приметы и поверья на Введение в храм 4 декабря

Праздник Взведения в храм в народе называают Введение, Ворота зимы, Праздник молодой семьи или Ввезение. Праздник ознаменовывает приход зимы и настоящих холодов и закрепился в поговорках: “Введенье пришло — зиму привело”, “На Введенье — толстое ледененье”. Издавна предки верили, что если 4 декабря будет морозно, то зимние праздники будут холодными, а если нет, то наоборот.

В этот день в народе традиционно обращали внимание на погоду, полагая, что по нему можно предсказать, какой она будет в будущем.

Если на Введение во храм Пресвятой Богородицы идет снегопад, это считается знаком хорошего урожая.

Много выпавшего снега предвещает морозную зиму, тогда как морозная и солнечная погода 4 декабря сулит мягкую зиму.

Сильный мороз, в свою очередь, предвещает жаркое и сухое лето.

Пасмурные дни и оттепели воспринимались как знак плохого урожая.

Согласно поверьям, в ночь перед праздником, независимо от погоды, вербы распускаются на несколько минут.

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