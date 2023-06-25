“Что-то она волнуется” - Под Новогрудком медведица с тремя медвежатами вышла к людям

🎥 Видео

Опубликовано: 25.06.2023 11:41 , Обновлено: 10.07.2024

Под Новогрудком Гродненской области на опушке леса бурая медведица вывела трёх медвежат на прогулку на опушку леса. Семейство краснокнижных животных сняли жители деревни Пудино, причём, судя по видеокадрам, обитатели леса не проявляли особо беспокойства при виде людей.

Жители деревни Пудино стали предупреждать друг друга о том, что неподалёку было замечено семейство бурых медведей, которые без опаски начали выходить к проселочной дороге, сообщило издание Sputnik. И хотя играющие медвежата вызывают у авторов видео лишь умиление, сама медведица может представлять опасность, защищая своих детёнышей.

“А не побежит?, - задалась вопросом женщина за кадром, когда медведица взглянула прямо в объектив камеры. - Что-то она волнуется.”

Однако, в этот раз всё закончилось благополучно: дикие животные вели себя миролюбиво, прогуливаясь вдоль дороги, медвежата игриво возились друг с другом, не желая идти за медведицей, а завидев наблюдавших за ними из машины людей, с любопытством вставали на задние лапы, чтобы повнимательнее их рассмотреть.

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Это не первое видео с начала этого года, на котором людям удаётся заснять бурых медведей недалеко от населённых пунктов или вблизи автомобильных дорог с оживлённым движением.

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Так, в мае косолапого на видео сняли под Быховом Могилёвской области - медведь весело резвился в поле посреди зелёных всходов. Другого медведя сняли на камеру автомобилисты на одной из трасс. Животное без видимой опаски прогуливалось вдоль дороги, провожая взглядом проезжающие легковушки и грузовики и не выказывало особого беспокойства по поводу оживлённого автомобильного движения.

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