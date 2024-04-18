Милиция организовала круглосуточное патрулирование Витебска из-за дикого волка
Жители Витебска пожаловались в милицию на присутствие волка в городских окрестностях. Ведомство организовало круглосуточное патрулирование и ищет животное. Об этом сообщили в телеграм-канале витебского горисполкома.
По информации горисполкома, животное, похожее на волка, заметили в нескольких микрорайонах. Сотрудники милиции ищут его совместно с егерем, который располагает спецоборудованием для поимки животных.
Также в режим круглосуточной работы перевели сотрудников по отлову домашних животных ГП «Спецавтобазы г. Витебска».
В администрации попросили горожан проявлять бдительность и осторожность и не приближаться к предполагаемому волку в случае его обнаружения. Также напомнили о необходимости следить за детьми на игровых площадках и контролировать их перемещение по улицам города.
При обнаружении волка жителей Витебска попросили немедленно сообщить об этом в милицию, позвонив по номеру 102.
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