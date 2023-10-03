Снегопадам быть? Синоптики рассказали, какой будет зима-2024 в Беларуси

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Опубликовано: 03.10.2023 12:08 , Обновлено: 03.10.2023

Западные метеорологи озвучили свой предварительный долгосрочный прогноз на предстоящую зиму для европейского континента. Посмотрели, насколько снежной будет зима 2023/2024 в Беларуси. Готовиться ли белорусам к обильным снегопадам или их ждёт продолжение аномально тёплого периода?

Своим предварительным прогнозом поделился популярный блогер Андрей Флис (Andrej Flis), который позиционирует себя как специалиста-энтузиаста по долгосрочному прогнозированию погоды, а также погодных тенденций и глобального взаимодействия океана и атмосферы и изменению климата. В своих прогнозах он основывался на данных двух всемирно признанных метеоцентров - ECMWF и UKMO.

[info_b]UKMO - это Метеорологическая служба Великобритании, которая помимо национальных прогнозов даёт и информацию по климатическим условиям в Европе и других частях света.

ECMWF - это Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды, независимая межправительственная организация с центральными офисами в Великобритании, Италии и Германии. Организация управляет одним из крупнейших суперкомпьютерных комплексов в Европе и крупнейшим в мире архивом численных данных о прогнозировании погоды и дает среднесрочные прогнозы погоды для всей Земли на срок до 15 дней и сезонные прогнозы на срок до 12 месяцев.[/info_b]

Согласно численной модели прогноза ECMWF, на большей части европейского континента грядущей зимой выпадет меньше снега, чем обычно, за исключением некоторых стран Центральной Европы и Скандинавии.

“В декабре снегопады маловероятны, снег будет выпадать в январе и феврале”, - пояснили авторы телеграм-канала «Надвор’е», отметив, что “несмотря на отрицательные аномалии в некоторых частях Европы, на континенте снегопадам быть”.

Как отметили авторы канала, не обойдётся этой зимой без влияния эффекта Эль-Ниньо, хотя поскольку Европа находится слишком далеко от региона – источника отследить его “надежный долгосрочный сигнал” сложнее.

[info_b]Эль-Ниньо или Южная осцилляция — природное явление, которое заключается в колебании температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана и оказывающее заметное влияние на климат на планете. Противоположная фаза осцилляции получила название Ла-Нинья.

В настоящее время мы находимся в фазе усиления Эль-Ниньо. Смена фаз происходит примерно каждые 1-3 года.[/info_b]

Прогнозные модели, построенные для стран Европы по данным UKMO, согласуются с данными ECMWF: на большей части континента метеорологи спрогнозировали этой зимой меньше снега, чем обычно (за исключением некоторых центральных и северных частей).

Исходи из данных UKMO, самые обильные снегопады накроют Беларусь (а вместе с ней и ряд стран Центральной Европы) только в феврале, а вот в декабре и январе снега будет меньше обычного. Норму по снегу за зиму, судя по прогнозу, получат только юго-восточные районы Беларуси.

Почему снегопады зимой так важны?

[info_b]Снежный покров влияет на климат, ведь при его таянии увеличиваются запасы влаги в почве, которую растении затем постепенно используют в течение лета. Снег также играет большую роль в тепловом режиме почвы и воздуха, защищает землю от проникновения вглубь низких температур.

Благодаря снежному покрову уменьшается глубина промерзания земли. За счёт этого растениям (в том числе, сельскохозяйственным культурам на полях) легче пережить холода. К примеру, при снежном покрове высотой 20-30 см дневные колебания температуры затухают на глубине 20 см вглубь земли, а если снега нет, то они ощущаются на глубине до 80-100 см.[/info_b]