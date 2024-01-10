В Беларуси стал платным один из самых популярных VPN. Но пока не для всех

Опубликовано: 10.01.2024 13:35 , Обновлено: 10.01.2024

Приложение Psiphon VPN для некоторых белорусов стало платным. Теперь подписка на сервис стоит $2,99 в неделю, $9,99 в месяц и $71,99 в год.

Пока это касается только пользователей iOS. Как сообщили читатели Tochka.by, при попытке войти в приложение после обновления появляется следующая надпись:

“Psiphon больше не бесплатен в вашем регионе”. Ниже — предложение подписаться или купить Speed Boost.

Скриншот: Tochka.by

К слову, второй вариант, которые позволяет увеличить скорость интернета, обойдется пользователям дешевле. Подписка на месяц стоит 3000 PsiCash. Купить 1000 PsiCash можно за $0,99, а 4000 PsiCash — за $3,99.

Издание предположило, что платная подписка может появится и на смартфонах Android после обновления.

Ранее Телеграф писал, что мобильные операторы объявили о нововведениях в новом году для своих клиентов. Сообщения об этом появились на сайтах компаний. Что-то уже вступило в силу, а каких-то новаций придется подождать.

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