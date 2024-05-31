Польское госагентство опубликовало и удалило новости о начале мобилизации в стране. Что это было?

Опубликовано: 31.05.2024 19:30 , Обновлено: 31.05.2024

Польское государственное информагентство PAP 31 мая два раза опубликовало сообщение об объявлении мобилизации в стране. Позже агентство удалило публикации. В Агентстве внутренней безопасности Польши заявили, что это была "российская кибератака".

На сайте PAP днем опубликовали новостные заметки со следующим заголовком: “Премьер-министр Польши Дональд Туск: 1 июля 2024 года в Польше начнется частичная мобилизация”. В тексте было сказано: “200 тыс. польских граждан, как бывших военных, так и обычных гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены в Украину”.

После удаления публикаций PAP сообщило, что оно не является источником этой информации и что она ложная: “Рассылка не была подготовлена агентством и не была написана или передана журналистами PAP”.

“Предполагаемое сообщение PAP о мобилизации не соответствует действительности. Службы объяснят инцидент”, - написал в своем аккаунте Х глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец.

В Агентстве внутренней безопасности страны случившееся назвали “российской кибератакой”. “В связи с вероятной российской кибератакой на польское информационное агентство и распространением дезинформационных новостей о предполагаемой мобилизации в Польше Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с Министерством цифровых технологий приняли незамедлительные меры”, - сообщил в Х пресс-секретарь агентства Яцек Добжиньский.

“О частичной мобилизации речь не идет. Мы начали срочное разъяснение дела. Все указывает на кибератаку и запланированную дезинформацию!” - заявил также в Х вице-премьер и министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский.

В России на официальном уровне пока не комментировали случившееся.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая 25 апреля 2024 года в Сейме, рассказал, что для противостояния “российской пропаганде” нужно ввести вещание на белорусском, украинском и русском языках на польском телеканале TVP World.

Сикорский пообещал начать вещание на белорусском языке на национальном телеканале Польши