Что нельзя готовить в посуде с антипригарным покрытием? Эти 6 видов продуктов могут ее «убить»

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Опубликовано: 21.12.2023 09:38 , Обновлено: 21.12.2023

Посуда с антипригарным покрытием давно и прочно заняла свое место на кухне белорусов. Вот только часто из-за незнания, как правильно с ней обращаться, покрытие можно случайно испортить. Какие продукты ни в коем случае нельзя готовить в такой посуде и как правильно ее мыть?

Виды антипригарных покрытий

Сегодня в магазинах и на рынках продается очень большое количество посуды с самым разнообразным антипригарным покрытием, на любой вкус и кошелек. Но специалисты выделяют 4 основных типа:

классическое (тефлоновое);

керамическое;

гранитное;

мраморное.

Все остальные – это уже подвиды, которые отличаются количеством антипригарных слоев и брендом.

В чем опасность?

Обычно хозяйки воспринимают антипригарное покрытие той же сковороды как абсолютно не убиваемое и готовят на нем все подряд. Но, оказывается, все же есть продукты, способные испортить, а то и разрушить антипригарный слой.

Что же нельзя ни в коем случае готовить в такой посуде, будь то сковорода или кастрюля?

Цитрусовые

В их составе обычно много кислоты, которая может навредить антипригарному покрытию.

Помидоры

По той же причине. Лучше жарить или тушить их, если того требует рецепт, в обычной чугунной сковороде.

Глинтвейн

В его состав как раз входят и цитрусовые. И, кроме того, антипригарное покрытие не любит вино.

Любые кислые продукты

Если в их составе есть лимонка, уксус, другие кислые ингредиенты, лучше не готовить блюда в посуде с антипригарным покрытием.

Слишком жирные продукты

Если вы решитепожарить колбасу или бекон, это может привести к повышению температуры на сковороде, а этого покрытие может просто не выдержать и утратить свои свойства.

Замороженные продукты

Антипригарное покрытие боится резких перепадов температур. Поэтому прежде чем готовить на нем рыбу, мясо, овощи из морозильника, разморозьте их до комнатной температуры.

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Можно ли жарить на антипригарной сковороде без масла?

Одним из достоинств, которое продавцы посуды с антипригарным покрытием расхваливают на все лады, является возможность готовить на сковороде без масла.

Обычно так поступают люди, которые придерживаются принципов здорового питания, или те, кто хочет сэкономить. В обычной посуде такой фокус может и не пройти. А вот в сковороде с антипригарным покрытием – легко. Но! При условии, что это высококачественная посуда от известного бренда. Иначе можно нанести вред организму.

Главное, на что нужно обратить внимание при выборе такой посуды, – это толстое дно. Оно, а также плотность стенок будут гарантиями того, что на посуде не появятся трещины.

Именно благодаря особенностям покрытия блюда хорошопрожариваются и имеют оригинальный вкус. Еда действительно не прилипнет к покрытию. Особенно хорошо удается приготовление жирной рыбы или мяса. Правда, любимой многими аппетитной корочки в этом случае не получится.

Что касается приготовления овощей без масла, то их полезность, в целом, сохранится, но вкус будет отличаться от обычного и может не всем понравиться. Так что овощи лучше готовить хотя бы с небольшим добавлением масла.

Только в погоне за здоровым образом жизни не надо забывать, что иногда масло нужно не для того, чтобы еда не прилипала к сковороде, а для полноценной термической обработки. Зато в этом случае можно регулировать его количество.

Как правильно мыть посуду с антипригарным покрытием?

Привести в негодность посуду с антипригарным покрытием очень легко, если не знать, как, где, чем ее правильно мыть. Поэтому обратите внимание на эти несложные правила.

Никогда не мойте такую посуду:

абразивными или агрессивными средствами, потому что жесткие частицы могут ее поцарапать, а едкая «химия» – разрушить покрытие;

железной губкой – по той же причине;

в посудомоечной машине – остатки пищи и накипи служат теми же абразивными частицами, которые царапают покрытие;

подставляя еще не остывшую посуду под холодную воду – резкие перепады температур очень вредят антипригарному покрытию.

Как правильно:

не оставляйте надолго не помытую сковороду. Дайте ей остыть – и мойте, чтобы остатки еды не засохли;

используйте мягкие губки и щадящие жидкие средства;

не оставляйте посуду с антипригарным покрытием надолго в воде;

если после жарки на сковороде осталось только масло, аккуратно вытрите его бумажной салфеткой насухо – и можно не мыть.

Ранее Телеграф писал, что в процессе приготовления в духовке довольно часто возникает проблема, когда блюда пригорают и прилипают к форме. Это может не только разочарованием, но и тратой времени и продуктов. Однако существуют несколько простых и эффективных способов, которые помогут избежать этой неприятности. Посмотрите, как сделать эмульсию, которая превратит вашу обычную посуду фактически в антипригарную.

Как сделать из простой посуды антипригарную? Нашли домашний способ