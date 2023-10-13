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Пользуетесь белыми тарелками? Эксперт расказал, почему стоит купить столовые приборы другого цвета. Какого?

Пользуетесь белыми тарелками? Эксперт расказал, почему стоит купить столовые приборы другого цвета. Какого?
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Цвета вокруг нас влияют на настроения и даже на физиологию. Тем важнее правильно выбрать цвет столовых приборов. Психолог рассказал, какие чувства вызывают белые тарелки. А какие - черные? И какой цвет для посуды лучше?

Исследователь доктор психологии Эдвин Бэббит рассказал, что цвета могут стимулировать различные участки вегетативной нервной системы, отвечающие за обмен веществ и секрецию гормонов. Существует также наука под названием хромотерапия, которая объясняет, как цвета влияют на наш организм и даже помогают бороться с различными недугами.

[info_b] Хромотерапия - также эметод лечения и восстановления здоровья с помощью цветов. Она основана на теории, что различные цвета могут оказывать влияние на физическое и эмоциональное состояние человека. В хромотерапии используются различные цвета света или цветовые фильтры, чтобы стимулировать определенные процессы в организме.

Например, синий цвет может помочь успокоить нервную систему, зеленый - улучшить концентрацию, а красный - стимулировать энергию и активность. Хромотерапия может применяться как самостоятельный метод лечения или в сочетании с другими методами, такими как массаж или ароматерапия.[/info_b]

Как цвет посуды влияет на аппетит?

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Начнем с чистого белого . Этот цвет стимулирует центр голода и снижает впечатление от калорийности блюд. Возможно, это связано с тем, что белый цвет ассоциируется с легкостью и здоровьем. Итак, выбирая белые тарелки, мы просто должны положить на них больше еды, так как организм потребует ее больше.

А как насчет черного цвета ? Он имеет противоположный эффект – подавляет аппетит, поскольку редко встречается в природе и связан с испорченной или подгоревшей пищей. Таким образом мы подсознательно «отговариваем» себя от еды из посуды такого цвета. Однако не стоит перебарщивать с черным, так как этот цвет может вызвать чувство усталости и разбитости.

Голубые тарелки - самые подходящие?
Голубые тарелки - самые подходящие?

Однако Эдвин Бэббит рекомендует выбирать посуду синего цвета. Это может особенно помочь людям, у которых есть проблемы с перееданием. Синий цвет оказывает успокаивающее действие и эффективно подавляет аппетит. Подобно черному, это редко встречающийся в природе цвет. Более того, синий ассоциируется с чем-то синтетическим.

Кстати, не только белая посуда повышает аппетит. В группу аппетитных цветов также входят красный, оранжевый, желтый и розовый. Все они создают хорошее настроение, а также усиливают чувство аппетита.

Как эти цвета влияют на наш организм? Оранжевый увеличивает снабжение мозга кислородом и стимулирует умственную деятельность, а красный увеличивает частоту дыхания и повышает кровяное давление. Розовый чрезвычайно интересен, поскольку усиливает ощущение сладости подаваемого блюда.

Поэтому не рекомендуется подавать сладости на тарелках такого цвета – они могут показаться слишком сладкими. Желтый же стимулирует обмен веществ и улучшает вкус лимонных напитков.

Ранее Телеграф писал, что в процессе приготовления в духовке довольно часто возникает проблема, когда блюда пригорают и прилипают к форме. Это может не только разочарованием, но и тратой времени и продуктов. Однако существуют несколько простых и эффективных способов, которые помогут избежать этой неприятности. Посмотрите, как сделать эмульсию, которая превратит вашу обычную посуду фактически в антипригарную.

Как сделать из простой посуды антипригарную? Нашли домашний способ

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