Что нельзя делать в день памяти Иоанна Златоуста 26 ноября? Вот какое блюдо заготавливали впрок, чтобы привлечь счастье

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Опубликовано: 22.11.2024 12:49 , Обновлено: 24.12.2024

В один из последних осенних дней, 26 ноября, православные христиане отмечают праздник, посвященный одному из самых почитаемых христианских святых - святителю Иоанну Златоусту. Рассказываем, кем был этот святой, почему его называют Златоустом и какие приметы и традиции связаны с днём его памяти.

Кто такой святой Иоанн и почему его называют Златоустом?

Жизнь святого Иоанна началась в 347 г. в Антиохии (теперь г. Антакья в Турции). Будучи сыном обеспеченного чиновника, он получил хорошее классическое образование и обучался у лучших учителей философии и риторики своего времени.

Например, у самого знаменитого мастера красноречия того времени, ритора Ливания, чья школа была предметом гордости антиохийцев. Тот считал Иоанна своим лучшим учеником. Будучи на смертном одре, Ливаний признался ученикам, что хотел бы видеть своим преемником именно Иоанна “если бы не похитили его у нас христиане”.

После завершения обучения Иоанн стал адвокатом. Это занятие открывало возможность построить блестящую карьеру. Из адвокатов, сделавших себе имя в судах, выходила вся административная элита Римской империи: губернаторы провинций, префекты, патриции и консулы.

Однако вскоре Иоанн сталкивается с обратной стороной светской жизни и видит множество злоупотреблений в судебной практике. Это подталкивает его оставить перспективную должность и карьеру и стать монахом. Иоанн погружается в изучение Священного Писания и молитвы и в 367 г. и в возрасте 22 лет принимает крещение.

Отказавшись от кафедры епископа, он на 4 года уходит в путешествие по пустыне. В этот период он создает множество богословских трудов, работу над которыми продолжает, вернувшись в Антиохию. В это время Иоанн раскрывается как блестящий богослов.

Свои способности красноречия Иоанн проявил в проповедях и открытых речах.

Прихожане обожали слушать своего пастыря. Святитель Иоанн не боялся говорить правду в лицо. Он разоблачал человеческую жадность, безразличие к другим и отказ помогать друг другу. Говорил это в лицо даже императрице и ее подчиненным, за что терпел гонения.

В 397 г. святой Иоанн был назначен архиепископом Константинопольским. На этой должности Иоанн сделал много благих дел, среди которых:

утверждение христианской веры среди населения империи, в том числе начало христианизации готов и славян;

строительство больниц и путевых домов для паломников;

установление полного круга богослужения;

разоблачение пороков священства и неправедной жизни аристократов.

Святой Иоанн Златоуст и императрица Евдокия — картина тулузского художника Жана-Поля Лоранса, датируемая 1893 годом и хранящаяся в Салоне Руж Музея Августинов в Тулузе.

Будучи преданным своим принципам и не желая идти на компромиссы, Иоанн стал врагом византийской элиты и императрицы. Они начали распространять клевету и сплетни об архипастыре и, опираясь на них, вскоре свергли святителя, изгнав в далекие восточные провинции.

Но даже гонения не помешали Иоанну поддерживать силу духа и веры в своих последователей, с которыми он вел активную переписку. Это стало поводом ужесточить его условия пребывания в ссылке. Зимой 406 г. святитель Иоанн был прикован болезнью к постели, когда его приказали перевести в современную Пицунду, находящуюся в Абхазии.

Изнуренный жестоким обращением и скитаниями, которые серьёзно подорвали его здоровье, Иоанн не выдержал долгого перехода и скончался 14 сентября 407 г. в поселке Команы (Турция). Его последними словами были «Слава Богу за всё!», которые с той поры начали произноситься миллионами христиан по всему миру.

Спустя 30 лет после смерти Иоанна Златоуста возвели в святые. Его мощи с уважением перенесли в византийскую столицу и поместили в церкви Всех Святых. В начале XIII века крестоносцы вывезли святыню в Рим, откуда по распоряжению главы Римской католической церкви она вернулась в Стамбул (собор Святого Георгия) в начале XXI века.

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День памяти Иоанна Златоуста праздновался в христианской церкви в дату его смерти – 13 сентября. Но на эту же дату приходился один из основных церковных праздников – Воздвижение Креста Господня. Поэтому на соборе решили перенести поминовение святителя на 13 ноября по юлианскому календарю.

Таким образом, современные православные люди отмечают этот день в конце осени – 26 ноября.

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Что делают в праздник Иоанна Златоуста?

В первую очередь, 26 ноября принято посещать утреннюю службу в храме Иоанна Златоуста, молясь о суде над взяточниками и мошенниками, чтобы они были соответственно наказаны, а правда восторжествовала.

В этот день у святителя просят о помощи в учебе, исцелении от дефектов речи, избавлении от переживаний, а также о благополучии в браке.

Одна из интереснейших традиций праздника — лепка пельменей и вареников из муки нового урожая.

Считается, что 26 ноября морозец уже полностью устоялся, а значит, тесто не слипается. Поэтому хозяйки садились за лепку вареников и пельменей, делая большой запас на зиму. Их начиняли мясным фаршем, грибами или картофелем, замораживали, клали в полотняные котомки и вешали в холодный сарай под самый потолок.

Приготовив еду, можно было устроить праздничное застолье и пригласить родственников и соседей.

Предки верили, что чем больше слепить пельменей, тем счастливее будет год.

А тому, кто поперхнется пельменями в этот день, предсказывали в скором времени большую прибыль.

Что нельзя делать на Иоанна Златоуста?

Нельзя браниться, кричать, сквернословить.

Запрещено много и попусту говорить — сплетничать, судить, наговаривать и лгать.

Нельзя брать любую мзду — незаконные вознаграждения.

Нельзя сушить постиранное бельё дома. Предки верили, что в одежду заберутся злые духи. Но разрешается сушить на улице.

Нельзя есть первые блюда. Тем, кто ослушается предрекали неопределённость в жизни.

Приметы и поверья на Иоанна Златоуста

В этот день наши предки внимательно следили за погодой, делая из увиденного прогнозы.

Каркание ворон – к потеплению.

Уголь в печи ярко тлеет – будет ненастье.

Если на светильнике сильно собирался нагар, то следует ожидать морозов.

Если звезды переливались и играли в небе – это предвещает холод и метели.

Мелкий снег 26 ноября – до сильного мороза, а обещает не очень большие холода.

Если зайцы уже в это время начинали прибегать к человеческому жилью, то считалось, что зима будет суровой.

Также в народе верили, что людям, чьи имена начинаются на букву И, в этот день улыбнется удача.

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