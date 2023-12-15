Что делать, если ваша кошка боится гостей? Этот трюк может ее переубедить

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Опубликовано: 15.12.2023 13:27 , Обновлено: 15.12.2023

Некоторые кошки и коты буквально проводят вечер на коленях у гостя или чуть ли не в его тарелке, выпрашивая лакомый кусочек. Но что делать, если ваш питомец не из их числа и испуганно прячется в самый дальний угол, когда к вам приходят друзья или родственники? Узнайте, как вести себя в такой ситуации.

Не заставляйте

Прежде всего, не принуждайте кошку к контакту с людьми, если ей этого явно не хочется. Если необходимо, напомните об этом и гостям. Не ходите за питомцем, не зовите его настойчиво, не пытайтесь ни с того ни с сего погладить и уж тем более взять на руки. Подобные попытки подружиться с испуганным животным слишком навязчивы для них и могут только усилить стресс от визита.

Планируя общественные мероприятия в присутствии кошки, которая боится гостей, постарайтесь учесть потребности животного. Шумные сборища с громкой музыкой вряд ли помогут кошке привыкнуть к новым людям, да и не стоит убеждать ее подружиться с ними. Постарайтесь на это время обеспечить кошке безопасное убежище в другой комнате, посоветовали эксперты портала Koty.pl.

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Через желудок к сердцу

Если вы планируете провести тихий вечер в компании не более нескольких человек, это может стать отличным поводом для того, чтобы попытаться убедить кошку побыть в их присутствии. Для начала, разложите по всему помещению несколько угощений. Так вы можете побудить ее выйти из своего укрытия и посмотреть на гостей. Если животное соблазнилось угощениями и наблюдает за вами с безопасного расстояния, вы можете предложить гостям угостить питомца самим.

Однако не настраивайтесь на то, что кошка тут же подбежит к незнакомцу и выхватит угощение из его рук. Если вы будете бросать лакомства рядом, это может помочь кошке сократить дистанцию.

Что делать, когда кошка осмелела?

Если кошка решилась подойти к гостям значительно ближе, значит, успех уже близок. Однако не стоит слишком быстро преодолевать расстояние и пытаться погладить кошку. Дайте питомцу привыкнуть, обнюхать людей и почувствовать себя в безопасности рядом с ними. Не повышайте голос и избегайте резких движений.

Если кошка решит подойти совсем близко или даже потереться о посетителя, можно попробовать прикоснуться к ней. Укажите друзьям на любимые ласки животного: обычно это поглаживание по спине, особенно у основания хвоста, а также легкое почесывание под подбородком и за ушами. Гостям лучше избегать поглаживаний живота - большинство кошек терпят такие ласки недолго и только от своего хозяина.

Также внимательно следите за языком тела вашего питомца. Если во время общения с гостями кошка начинает уклоняться от прикосновений их рук, нервно виляет хвостом или проявляет другие признаки дискомфорта - пора оставить ее в покое. Если не быть назойливым и правильно читать сигналы, которые подает ваша кошка, это принесет свои плоды: она станет больше доверять посетителям и вести себя спокойнее в их присутствии.

Следует также помнить, что не каждую кошку в конечном итоге удастся убедить в необходимости доверительного общения с нашими друзьями или членами семьи. Уважайте ее нежелание и не пытайтесь приручить ее силой.

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