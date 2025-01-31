Что будет, если не мыть расческу? Трихолог назвал 3 впечатляющие причины делать это раз в неделю

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Опубликовано: 31.01.2025 10:57 , Обновлено: 31.01.2025

Расчёска - неотъемлемый инструмент в ежедневном уходе за волосами. Однако мало кто задумывается о том, как часто нужно её мыть. Telegraf.news узнал, как на этот вопрос отвечают трихологи и почему это следует делать хотя бы раз в неделю.

Нужно ли вообще мыть расчески?

Хотя многие могут не спешить уделять время очистке расчёски, стоит помнить, что эту процедуру следует выполнять регулярно. Более того, после длительного использования её и вовсе лучше выбрасывать.

Это универсальное правило касается всех типов расчесок и гребней, будь они сделаны из пластика, металла, растительных волокон, натуральной щетины или чего-нибудь ещё.

Парикмахер Шелли Агирре в салоне Maxine в Чикаго подчеркнула, что расчёска - это индивидуальный предмет, который должен использоваться одним человеком. Тем не менее это не отменяет необходимости её чистки.

«Хотя обычно мы единственные, кто пользуется своими расческами, это не значит, что их не нужно чистить. На расческе скапливаются не только волосы, но и кожа головы, а также остатки средств для укладки», — рассказала она изданию Real Simple.

Если не мыть расческу, на ней будут скапливаться грязь, кожный жир, остатки укладочных средств, а также бактерии, которые будут постоянно возвращаться на волосы после мытья. Это будет способствовать более быстрому загрязнению волос и, более того, может даже вызвать раздражение или перхоть. Регулярная очистка расчески сохраняет ее гигиеничной и гарантирует, что ваши волосы останутся здоровыми и свежими дольше.

Почему следует мыть расчески?

Трихолог и основатель бренда средств по уходу за волосами Advanced Trichology Уильям Гауниц называл 3 причины, почему расчёски стоит мыть:

Удаляя спутанные волосы с расчески, «вы создаете гладкую и более скользящую поверхность, по которой облегчает расчёсывание». Чистая поверхность расчёски помогает удалять излишки кожного сала с кожи головы, что может способствовать дополнительному увлажнению и гидратации для более здоровой кожи головы. Чистка расчесок предотвращает накопление грибка, бактерий и паразитов на расческе, которые могут снова и снова попадать на кожу головы, вызывая воспаление.

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Как часто нужно мыть расческу?

По мнению Уильяма Гауница, удалять волосы с расчёски и мыть её оптимально 1 раз в неделю.

Однако некоторые факторы могут вносить свои коррективы в этот вопрос. То, как часто нужно мыть расчёску, зависит от интенсивности использования укладочных средств, жирности волос и кожи головы, обилия выпадения волос и частоты использования расчески как таковой.

Некоторым может быть достаточно мыть расческу раз в две недели или даже раз в месяц, в то время как другим может потребоваться делать это каждые несколько дней.

“Как минимум вам следует удалять выпавшие волосы, когда их становится заметно. Уход за расчёской не отличается от ваших кисточек для макияжа, которые также следует регулярно чистить”. рассказала Шелли Агирре.

Как правильно мыть расчёску?

Прежде чем помыть расчёску или гребень, удалите с них волосы. Затем поместите расчёску в горячую мыльную воду и оставьте на 10-15 минут.

По мнению трихолога, для этой цели лучше всего использовать неароматизированное, натуральное, нежное мыло, которое не оставит никаких следов.

“После замачивания вы можете удалить волосы и мусор с щетки и оставить ее сохнуть на воздухе на ночь. Вам нужно сосредоточиться на щетинах и самой щетке”, - рассказал эксперт.

После мытья расчёску следует просушить, разместив так, чтобы щетина была направлена вниз.

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