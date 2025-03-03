Что белорусы дарят женщинам на 8 Марта? Спросили мужчин, как они угадывают желания своих половинок

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.03.2025 10:23 , Обновлено: 03.03.2025

С приближением 8 Марта многие мужчины начинают задумываться о подарках для своих женщин. Цветы — это классика, но что выбрать в дополнение, чтобы не ошибиться? Журналистка Telegraf.news спросила 10 мужчин, какие подарки они дарят и как понимают, что действительно порадует их вторых половинок. Возможно, их ответы помогут избежать сделать по-настоящему приятный сюрприз.

Как белорусы выбирают подарки для женщин к 8 Марта и что дарят?

Фото: riska/istock.com

Александр, 24 года

“Я обычно всегда спрашиваю напрямую и дарю то, что скажет моя девушка”, — поделился Александр.

Павел, 25 лет

“Я всегда дарю цветы, а что-то дополнительно — это всегда индивидуально, каждому своё. В этом году буду дарить только матери”, — озвучил своё мнение Павел.

Иван, 26 лет

“Моя жена намекает накануне о том, что хочет. В этот раз подарком будет фотосессия со змеёй”, — рассказал Иван.

Виктор, 27 лет

“Я, наверное, не очень хороший советчик по части подарков. У меня сейчас и девушки-то нет. Но если бы она была и я захотел бы сделать сюрприз, то заглянул бы в сохранёнки на Wildberries, как вариант. Но не факт, что эта тема сработает. Думаю, если подарить большой и красивый букет, то это точно будет кстати. Ну а так надо знать интересы человека — всё индивидуально”, — поделился своим мнением собеседник.

Чтобы узнать, что подарить своей девушке и сделать сюрприз один из мужчин посоветовал посмотреть её "Избранное" на Wieldberries. Фото: chechnyatoday.com

Андрей, 27 лет

“Я не знаю, что буду дарить. У нас в семье все подарки обычно согласовываются. Да и как-то потратить деньги на что-то так, чтобы это было незаметно для семейного бюджета, не получится. Может, у тех, у кого он не общий, так получается. У меня нет”, — поделился комментарием молодой человек.

Он добавил, что в течение года “записывает хотелки”, а когда приходит дата, смотрит записи и делает выбор исходя из финансового положения.

“Ну и цветы, естественно”, — добавил Андрей.

Роман, 34 года

“Я всегда спрашиваю, и почти всегда это сумка. Ещё бывает, что приходится ездить выбирать 4 раза”, — рассказал один из собеседников Telegraf.news.

Вадим, 29 лет

“По-любому букет тюльпанов. Жена сама каждый год говорит, что ей ничего не нужно, кроме тюльпанов. Ну и к нему какую-нибудь милую безделушку”, — поделился ещё один белорус.

Большинство опрошенных Telegraf.news согласуют подарки со своими супругами и дарят в дополнение цветы. Фото: Sputnik

Александр, 31 год

“Теперь я всегда спрашиваю, что дарить. С бывшей девушкой было много ссор из-за подарков, потому что я стремился что-то найти и собрать подарок сам. Обычно это были всякие вкусняшки, сувениры, книги и цветы. Я не очень хорошо умею выбирать подарки”, — поделился своим опытом молодой человек.

Андрей, 36 лет

“До брака старался придумывать какие-то подарки сам, дарил цветы и украшения. Но сейчас не рискую и просто спрашиваю напрямую, что она хочет. В этот раз жена выразила желание получить водительские права, и это будет мой ей подарок [Андрей решил оплатить обучение в автошколе — Прим. Ред.]. Я только рад. Ну и цветы, разумеется, куда же без них”, - дал свой комментарий Telegraf.news ещё один собеседник.

Валерий, 44 года

“Мы с супругой в последние годы просто выбираемся куда-то в поездку без детей. Просто посвящаем время друг другу и отдыхаем”, — рассказал ещё один собеседник.

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Что говорят масштабные опросы?

Фото: mskagency.ru

В канун Международного женского дня некоторые компании провели более масштабные опросы, чтобы узнать, как мужчины выбирают подарки для женщин.

Так, исследователи из «Авито»выяснили, как подарки на 8 Марта от мужчин соотносятся с их реальными желаниями и опросили 10 000 человек.

Выяснилось, что 63% мужчин собираются дарить на 8 Марта цветы. Кроме того, в качестве подарка 32% решили выбрать косметику и парфюмерию, а 18% — ювелирные украшения. Столько же мужчин планирует дарить сертификаты, а 31% хотят дополнить подарок сладостями. Ещё 9% мужчин решили подарить своим женщинам гаджеты.

Также 12% опрошенных собираются 8 Марта окружить своих женщин заботой: приготовить завтрак в постель или устроить день без домашних дел.

Согласно данным разных опросов некоторые женщины хотели бы получить на 8 Марта гаджет. Фото: скриншот youtube.com

Активно высказались о желаемых подарках в этом опросе и женщины. Согласно результатам исследования, 43% опрошенных рассказали, что хотели бы получить цветы в качестве подарка, причём наиболее желанным оказался монобукет из тюльпанов (23%).

Косметике и парфюмерии, согласно данным опроса, были бы рады 29% респонденток, а ювелирным изделиям — 36%.

Подарочные сертификаты желанным подарком назвали 27% опрошенных женщин, а сладости — 19%. Ещё 16% хотели бы получить в подарок какой-нибудь гаджет, причём больше всего женщин (26%) обрадовались бы iPhone, 22% — ноутбуку, а 21% — смартфону другого бренда.

В то же время 20% женщин надеются, что их мужчины устроят им “день без забот”.

Среди других популярных ответов также оказались деньги, товары для дома, сада и здоровья, а также желание выспаться.

Ранее Telegraf.news писал, что спросить напрямую о желаемом подарке решаются не все, и иногда остаётся только гадать, что окажется желанным, а что — обидным. Журналистка Telegraf.news опросила 17 белорусок, чтобы выяснить, какие подарки они считают лучшими, а какие могут разочаровать.

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