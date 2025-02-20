"Мыльно-рыльное, трусы и носки — не комильфо" — Спросили у белорусов, какие подарки хотят на 23 февраля

🎤 Мнение

Опубликовано: 20.02.2025 13:50 , Обновлено: 20.02.2025

Из года в год многие женщины и даже целые коллективы женщин стремятся не оставлять без внимания дорогих мужчин 23 февраля. Однако традиционные носки и пена для бритья дарить уже как будто моветон. Журналистка Telegraf.news спросила у белорусов, каким подаркам в этот день они были бы действительно рады, и узнала, какие презенты на этот праздник мужчины считают худшими.

Отметим, что некоторые подарки спустя годы превратились в мем, и дарить их давно не хочется. Спрашивать у мужчин напрямую тоже решаются не все — тогда не будет сюрприза. А даже если и спросить, то часто мужчины просто отмахиваются, желая не утруждать своих близких.

Но как же тогда выбрать подарок, который действительно порадует близкого человека? Мы решили помочь вам и задали вопросы за вас. Возможно, ответы мужчин натолкнут вас на неожиданные и приятные идеи, которые сделают ваш презент незабываемым.

Какие подарки на 23 февраля белорусы назвали лучшими, а какие — худшими?

freepik.com

Журналистка Telegraf.news опросила 10 мужчин разного возраста, какой подарок они посчитали бы лучшим и худшим на 23 февраля. Вот какие варианты нам озвучили.

Роман, 34 года

По мнению Романа, выбирать подарок мужчине на 23 февраля нужно исходя из его рода деятельности.

“Я, как человек с руками, почти всегда выбираю инструмент. В работе всегда пригодится. Например, шуруповерт – относительно недорогой подарок, но нужный. За рублей 150-170 можно купить хороший. Всё ещё в бюджет упирается”, – поделился своим мнением собеседник.

Среди вариантов подарка он назвал и более универсальные вещи, которые всегда будут навевать воспоминания о дарителе и пригодятся в жизни. Например, туалетная вода, хороший ремень для брюк или рюкзак.

“Точно не стоит дарить мыльно-рыльное, трусы и носки. Это некомильфо”, – высказался Роман.

Хороший ремень, рюкзак или даже туалетная вода могут быть отличным вариантом подарка при небольшом бюджете. Фото: belbuck.ru

Александр, 24 года

“Если речь идет о подарке от девушки, с которой я встречаюсь, то любая вещь, о которой я говорил, или то, что я люблю. Можно подарить банку “Нутеллы”, и я умру от радости. Ну а худший подарок – это носки”, – высказался молодой человек.

Захар, 25 лет

“Инструменты для хобби, или чем кто там любит заниматься, — хороший вариант подарка. Ремонт, рукоделие, машины, электроника… Мне супруга браслет Honor подарила, и я доволен. Квест и семейная фотосессия — тоже как вариант хорошего подарка. Худший подарок — это трусы и носки”, – сказал Захар.

Набор каких-нибудь инструментов посчитали хорошим подарком сразу несколько респондентов Telegraf.news. Фото: bigam.ru

Павел, 25 лет

“Может что-то вкусно приготовленное, типо пиццы. Если денег нет, то вполне порадуюсь такому знаку внимания. Но, а если деньги есть… мне всё равно стыдно как-то просить какие-то подарки. Лучше просто подарить внимание и что-то символическое. Это гораздо лучше”, - поделился своим мнением ещё один мужчина.

Михаил, 25 лет

“Я был бы рад любому конструктору. Например, танк за 100 рублей и больше. Я бы себе пожалел купить, но если бы кто-то подарил, то я бы просто кайфанул! Любую детскую ерунду, которую я бы никогда себе сам не купил: конструктор, самолёт на пульте управления, вертолёт, самурайский меч… Не обрадовался бы точно, если б подарили то, что я купил бы себе сам в любом случае. Что-то типо шмоток или чего-то по хозяйству: швабру какую-нибудь, например”, - сказал Михаил.

Большой набор конструктора также может быть хорошей идеей подарка для увлечённых мужчин. Фото: statusmen.ru

Андрей, 26 лет

“Я люблю полезные подарки. Например, инструмент какой-нибудь: стамески, напильники, отвёртки. Что-нибудь недорогое, так как праздник всё-таки небольшой”, - высказался молодой человек.

Также, по мнению Андрея, хорошим подарком может стать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля или бутылка какого-нибудь алкоголя.

“Мне кажется, все подарки будут нормальные. Мне, например, и трусы, и носки нужны. Единственное, что не стоит дарить, это то, что человек не любит и чем не занимается, скажем, спицы для вязания. Ну, и фотосессия меня бы точно не порадовала”, - добавил Андрей.

Нижнее бельё, носки и пену для бритья многие посчитали неуместным и избитым подарком. Фото: hankel.ru

Вадим, 29 лет

“Точно не носки, трусы и пена — слишком попсово. Я был бы рад какой-нибудь фанатской ерунде. Что-то по мотивам игр, в которые я играл, или сериалов, которые я смотрел”, — озвучил ещё одно мнение собеседник.

Пётр, 56 лет

“Я не считаю, что в этот день нужно обязательно что-то дарить. Это просто праздник, чисто вспомнить, что есть такая профессия — родину защищать. Обычного поздравления более чем достаточно и я не обижусь на отсутствие подарка. Я бы гораздо больше оценил, если меня поздравили в День воздушно-десантных войск — вот это мой праздник”, — высказался другой собеседник Telegraf.news.

Олег, 55 лет

“Даже не знаю что и сказать. Я как рыбак порадовался бы спиннингу, наверное, а вот бутылка — худший вариант”, — дал ещё один комментарий белорус.

Фото: socialmariners.com

Виктор, 63 года

“Носки, трусы и пена — это, конечно, уже очень избито. Мне кажется, самый идеальный вариант — подарить сертификат. Ведь никто точно не знает, кому и что нужно. Как ещё один вариант — подарить что-то креативное. Я люблю, когда подарки от души и сделаны своими руками; очень тепло отношусь к таким вещам, потому что сразу чувствуется, что человек не просто пошёл и что-то купил, а продумал подарок. Допустим, даже какая-то особенная открытка.

Худший подарок — это когда его нет. Когда люди забывают, что ты когда-то присягал и служил, и что ты вообще-то офицер запаса. Но вообще я больше радуюсь, когда меня поздравляют с Днём советской армии не в этот день. В ноябре есть день ракетно-зенитных войск, а я как раз ракетчик. Поздравить в профильный день — вот это действительно многое скажет для меня”, — высказался ещё один мужчина в беседе.

Что говорят масштабные опросы?

Фото: Pixabay

К слову, существуют более масштабные опросы мужчин о том, какие подарки они хотели бы получить на 23 февраля. Так, например, в первую неделю февраля аналитики Банка Синара опросили 1,1 тыс. человек в России.

Выяснилось, что 38,7% опрошенных хотели бы получить набор инструментов. По мнению исследователей, это отражает желание мужчин заниматься любимым хобби или завести такое увлечение. Почти столько же высказались в пользу сертификата в магазин техники или нового гаджета. Такие подарки, согласно исследованию, хотел каждый пятый опрошенный.

Также результатами нового исследования поделились аналитики сервиса «Работа.ру» и финтех-компании ЮMoney.

Согласно их опросу, самым желанным подарком на 23 февраля оказались сертификаты на покупки. Их посчитали уместными 42% респондентов. Почти 38% обрадовались бы угощениям и сладостям, а 28% — тематическим сувенирам.

24% назвали хорошим подарком алкоголь, а 20% — сертификаты на процедуры и развлечения, 17% — спортивный инвентарь, а 8% — книги.

В свою очередь в исследовании Portobello выяснили, какие подарки на 23 февраля мужчины считают худшими.

Так, 42% респондентов назвали неуместными подарками нижнее белье и носки, 20% не обрадовались бы одежде и обуви, и ещё столько же посчитало плохими подарками мыльные наборы и средства для гигиены.

Ранее Telegraf.news писал о том, что житель столицы обратился в редакцию одной из белорусских газет с вопросом, положена ли ему двойная оплата за работу 23 февраля. Адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук расставила все точки над i в этом вопросе.

Адвокат объяснила, положена ли двойная оплата белорусам за работу 23 февраля