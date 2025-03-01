«Худший подарок — сковородка». Спросили у белорусок, что хотят получить на 8 Марта

🎤 Мнение

Опубликовано: 01.03.2025 08:00 , Обновлено: 28.02.2025

Приближающееся 8 Марта заставляет многих мужчин задуматься, как выбрать подарок, который порадует близких женщин. Букет весенних цветов — это классика, но что выбрать, чтобы удивить и не разочаровать? Хочется, чтобы мамы, жёны и коллеги были в восторге от чего-то особенного. Спросить напрямую о желаемом подарке решаются не все, и иногда остаётся только гадать, что окажется желанным, а что — обидным. Журналистка Telegraf.news опросила 17 белорусок, чтобы выяснить, какие подарки они считают лучшими, а какие могут разочаровать.

В преддверии 8 Марта сайты с подборками подарков переживают настоящий наплыв посетителей. Что выбрать для жён, девушек, мам, сестёр или коллег? Многие мужчины ломают голову, пытаясь найти идеальный вариант. Чтобы помочь им с выбором, мы спросили белорусок, какие подарки они действительно хотят получить, а какие — нет.

Какие подарки на 8 Марта белоруски назвали лучшими, а какие — худшими?

Фото: Freepik

Юлия, 21 год

“Лучший подарок — это когда парень его продумал. Например, мне было бы достаточно классного вечера, который продуман до мелочей, какого-нибудь романтического вечера. Худший вариант — это когда тебе не подарили ничего, но обещали или намекали, что что-то подарят”, — сказала девушка.

Татьяна, 25 лет

“Лучшим подарком считаю цветы. В любом их виде: букеты, в горшке, саженцы. А худшего подарка для меня нет. Я буду рада любому”, — высказалась девушка.

Екатерина, 29 лет

“Если бы я была моложе на лет 10, то сказала бы, что сумочка, сертификат в салон красоты или какое-нибудь украшение. А сейчас я выросла и хочу кухню на заказ, стиральную машину или, на крайний случай, люстру в гостиную”, — смеясь ответила Екатерина.

И продолжила: “Самый худший подарок — это сковородка, кастрюля или какая-то другая кухонная утварь. Я бы на такой подарок даже обиделась”.

Елена, 30 лет

“Честно говоря, цветам я не сильно рада, особенно помпезным и дорогим букетам. Мне не в прикол смотреть, как они потом умирают и отправляются в мусорное ведро. Я бы порадовалась какому-нибудь необычному подарку, который соответствует моим увлечениям и интересам. Питаю страсть к ремесленной работе, особенно к уникальным и аутентичным брендам. Но, наверное, самое шикарное — яркие впечатления, а не вещи. Поездка в место, где я не была, отдых в загородном домике с баней или маленькое путешествие”, — ответила на вопрос девушка.

Большинство женщин заверили, что были бы рады цветам в каком бы то ни было виде, но встречаются и те, кто не любит живые букеты. Фото: pixabay.com

Ольга, 33 года

“Самый крутой подарок на 8 Марта, не считая того, что я хочу мотоцикл, — это массаж на все тело или SPA с нежностью и любовью к себе. Худший подарок — ничего не дарить. Ни внимания, ни нежных слов, не говоря уже о подарке”, — поделилась своим комментарием девушка.

Татьяна, 31 год

“Худший подарок — желтые тюльпаны. А вообще, мой муж очень редко дарит подарки, поэтому, когда это происходит, я уже рада”, — рассказала собеседница.

Снежана, 31 год

“Самый лучший подарок — это приглашение в кафе, кино, сертификат или массаж. Худший — сладости”, — резюмировала ещё одна девушка.

Сертификаты на расслабляющий массаж или SPA посчитали хорошим подарком сразу несколько собеседниц. Хотя нашлись и те, кто посчитал подарки на "процедуры с телом" неуместными. Фото: Freepik

Владислава, 28 лет

“Худший подарок — это бытовая косметика из «Милы» или «Острова чистоты». Лучший подарок — сертификат в ‘Золотое яблоко’, подходящие духи, букет цветов и поход в хороший ресторан”, — сказала Владислава.

Марина, 35 лет

“Могу сразу ответить, какой самый худший подарок по моему мнению: всё, что связано с бытовой техникой типа сковородок или кухонного комбайна. Я не считаю это подарком; мне это никакого удовольствия не принесёт. Я даже могу огорчиться от такого подарка”, — отметила собеседница.

“А вот лучший подарок — это эмоции. То есть путешествия: необязательно в какую-то новую страну, просто выехать даже в Беларуси в уютный домик на выходные — этого было бы достаточно. Я очень давно хочу посетить наш белорусский санаторий; даже с учётом тура выходного дня это было бы для меня очень классно”, — высказалась она.

Сковородки, кастрюли и ину.ю кухонную утварь посчитали обидным подарком сразу несколько респонденток. Фото: pixabay

Светлана, 35 лет

“На восьмое марта, как и на день рождения, хочется чего-то необычного. В первую очередь это цветы и что-то из золота, например, цепочка. Для меня нет плохих подарков. Любой подарок — это внимание к человеку”, — сказала девушка.

Елена, 36 лет

“Я бы хотела, чтобы этот день отменили. Не нравится ни принимать поздравления, ни готовить для миллиарда родственниц. Мне не нравятся никакие подарки, а то, что мне нравится, нужно самой покупать”, — поделилась своим мнением белоруска.

Анастасия, 35 лет

“Я была бы рада обычному подарку, типа цветов или вкусняшек. Какие-нибудь любимые пирожные гораздо лучше конфет. На работе в прошлом году подарили мелкую вязаную игрушку — мне понравилось. Если говорить о подарках не от мужа, то сертификат в ‘Золотое яблоко’ на небольшую сумму тоже будет хорошо, чисто символически”, — высказалась девушка.

По её словам, она также обрадовалась бы какому-нибудь нужному подарку, вроде зарядного устройства для телефона, так как оно постоянно ломается.

Елена, 38 лет

“Лучший подарок лично для меня — деньги. Серьезно. Сумма — по кошельку дарителя, сколько подъемно, конечно. Может, это цинично, но иногда есть банальная нужда в деньгах, и подарок пойдет на еду или коммунальные платежи. А если такой нужды нет, то я потрачу, например, на любимую косметику или на 2 часа сауны с бассейном. Могу съездить в другой город проветриться — придумаю, на что потратить. Это всегда кстати. К конвертику можно приложить одну розу, чтобы был какой-то символический 8-мартовский жест”, — высказалась собеседница.

Что касается худшего варианта, то по словам Елены, она “приучила себя радоваться любому подарку”.

“Хотя абонемент к психотерапевту или гинекологу считаю неуместными; они выглядят как намёки на что-то, мол, с вами, девушка, не всё в порядке. Я удивлена, что идеи таких подарков считаются желанными для умудренных опытом женщин. Мне 38, и это, на мой взгляд, кретинские идеи”, — добавила собеседница.

Некоторые жещины назвали дарение денег уместным, а кто-то даже лучшим подарком. Важно лишь, что бы сума не была "ценой букета". Фото: Pexels

Татьяна, 39 лет

“У меня со времён работы в банке остались какие-то абсолютно ненужные наборы фарфоровых чашек, подставка для торта и полотенца. Был отличный подарок в виде дорожного фена и вазы. А так дарили косметику, которой я особо никогда не пользовалась, спиртное, которое я вообще не пью. Понятно, что это потом передаривалось на работе, но вот цветы я всегда везла домой”, — высказала своё мнение ещё одна белоруска.

Ирина, 42 года

По мнению Ирины, дарить одежду, парфюм и косметику без знания точного вкуса получателя не стоит.

“Можно подарить красивую посуду, деньги, цветы или украшения”, — коротко ответила она.

Евгения, 44 года

“Меня больше радуют цветы. Вот прям очень радуют гиацинты в горшочках и тому подобное. В прошлом году я сама себе покупала и наслаждалась, а сейчас как раз 2 орхидеи умерли, так что буду рада обновлению. Можно и косметику, соль или пену для ванны — у меня это расходник, ну или сертификат какой-то”, — поделилась своим мнением собеседница.

Также к числу хороших вариантов подарка она причислила “вкусные конфетки”, сертификат на массаж или SPA. А вот нижнее бельё, выбранное мужчинами, наборы посуды и бытовую химию Евгения отнесла к худшим вариантам подарков.

“Можно подарить и деньги, если сумма большая. Но если это будет цена тюльпанов, то нет”, — добавила Евгения.

Сертификат в "Золотое яблоко" назвали хорошим подарком сраз3 3 белоруски в опросе Telegraf.news. Фото: it-tehnik.ru

Екатерина, 45 лет

“Если говорить про цветы, то точно не тюльпаны, потому что в этот день они буквально у всех. И не люблю, когда делают из этого событие. Вот, дорогая, с 8 Марта. Вот цветы. Лучше никак, чем так”, — сказала Екатерина.

К числу подарков, которые категорически не стоит дарить, она отнесла кухонную утварь, бельё, обувь и косметику — всё то, что человек “может выбирать только сам”.

“Можно подарить конфеты, ради бога. Сертификаты на процедуры с телом — нельзя. Вы не знаете мою степень открытости в этом плане. Сертификат в “Золотое яблоко”, OZ.by или любой незашкварный магазин — это другое дело. Алкоголь я вообще не слышала, чтобы женщинам дарили как подарок”, — добавила собеседница.

Оксана, 55 лет

“Я рада любому подарку — будь то блокнот, ручка, полотенце или что-то подороже тоже приятно получить. А вот насчёт худшего варианта, то, наверное, цветы. И не потому что я их не люблю! Очень люблю! И в букете, и по одному, и в горшочке, но у меня есть кошка, которая к ним неравнодушна, и мне приходится прятать их от неё наверх или оставлять на работе”, — поделилась своим мнением ещё одна белоруска.

Что говорят масштабные опросы?

Фото: Комсомольская правда

К слову, накануне праздника различные компании опубликовали результаты более масштабных опросов женщин о подарках на Международный женский день.

Например, российский бренд биосигнальной косметики Regenique выяснил, что хотели бы получить женщины от своих работодателей. Согласно опросу, 24% россиянок обрадовались бы походу в спа-салон, а ещё 24% предпочли бы чайный набор со сладостями. Билеты на мероприятия или сертификаты на обучение выбрали 20% респонденток, а уходовую косметику — 15%.

Кроме того, исследователи обнаружили, что 78% женщин предпочли бы финансовую компенсацию или сертификат в онлайн-магазин вместо традиционного подарка.

Издание “Аргументы и факты” также поделилось свежими данными на эту тему. Согласно их исследованию, 84,7% опрошенных женщин поддерживают традицию дарить подарки на 8 Марта и считают это приятным знаком внимания. При этом 37,5% респонденток хотели бы получить практичные вещи для повседневной жизни, 33,3% — цветы или “подарки-впечатления” (путешествия, билеты на мероприятия, мастер-классы), 19,4% — косметику и парфюмерию, а украшения — всего 4,2% женщин.

Ранее Telegraf.news писал о том, что каждый год незадолго до 8 Марта в крупных белорусских городах повсеместно появятся торговые точки с цветами — главным подарком в “женский” день. Заработать на тюльпанах с мимозой в предпраздничные дни стараются не только “акулы” цветочного бизнеса, но, кажется, все, кому не лень. Чтобы делать это, не нарушая закон и не нарываясь на штраф, налоговая инспекция заранее напомнила белорусам о том, какие справки и документы должны собрать продавцы.

Какие справки нужно собрать белорусам, чтобы продавать цветы на 8 марта? В МНС напомнили, кому и какие налоги придётся оплатить