Четыре рыбака поймали 114-килограмового карпа. Что с ним сделали?

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Опубликовано: 11.10.2023 09:57 , Обновлено: 11.10.2023

В Таиланде британец поймал самого настоящего рыбного монстра — невероятно гигантсткого карпа весом в 114 кг. Чтобы поднять его, понадобилась помощь еще трех человек. Позже оказалось, что это самый большой карп в мире.

Героя-рыболова зовут Кельвин Марстон, он 36-летний инженер-газовик из Британии. В Таиланде, местечке Чеди Хак в 100 км к западу от Бангкока, он рыбачил по 12 часов в сутки, и в один из ней всего его усилия оправдались.

Мужчине удалось выловить самого большого в мире сиамского карпа. В Сети появились фото и видео этого чудища. Поднимали его сам Кельвин, его отец Рэй, приятель, а также местный житель, пишет The Sun.

[info_b]Сиамский карп – это самый крупный вид карпов, встречающийся в реках Юго-Восточной Азии. Также они считаются одними из самых крупных пресноводных рыб, существующих в мире. Длина некоторых экземпляров может достигать 2 метров. А их максимальный вес — до 300 кг. Хотя, как пишет CarpMaster, сейчас вряд ли найдется такая особь.[/info_b]

Кельвин рассказал, что для поимки рыбы использовал 2-метровую удочку с поплавком и шариком хлеба.

“Я был потрясен. Я не знал, что это рекорд. Я даже выиграл футболку от владельца озера”, — рассказал он СМИ. По словам британца, после того, как четверо подняли карпа, рыбе “дали несколько минут и отпустили”.

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К слову, как утверждает Марстон, позже он поймал еще одну огромнейшую рыбу весом 102 кг.

“У меня уже начали болеть руки, и я был готов сдаться”, — поделился он.

Кстати, по данным издания, этого карпа уже вытаскивали из озера 4 года назад. Но тогда он весил на 9 кг меньше.

Кстати, ранее Телеграф рассказывала об успехах белорусских рыбаков. Так, в конце августа 2023 года компания на реке Днепр в Лоевском районе словила огромного сома.

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А в реке Неман мужчина выловил рыбу, весом почти 10 килограмм, а ее длинна составила 114 сантиметров.

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