Чем на самом деле занимаются пилоты во время долгого полета? Ответ одного из них всполошил TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 08.11.2023 10:46 , Обновлено: 08.11.2023

Пилот авиакомпании записал ролик в TikTok, в котором рассказал, что входит в его обязанности во время дальних перелетов. Все для того, чтобы развеять мнение о том, что он просто сидит и позволяет автопилоту выполнять всю работу. Видео стало вирусным и собрало более 9,4 млн просмотров.

Ставят на автопилот и отдыхают?

Все началось с того, что один из пользователей TikTok с ником Idris Ali выложил ролик, в котором задался вопросом о том, чем занимаются пилоты авиакомпаний во время 18-часовых перелетов. По словам Али, у него сложилось впечатление, что их роль сводится к взлету и посадке самолета, что, по его мнению, оставляет им 15-16 часов на отдых.

Он также предположил, что пилотам нельзя спать в этот период, а затем признался, что сам не пилот и не знает, что они могут или не могут делать, и задумался о том, как они проводят время в небе.

[link href=“https://www.tiktok.com/@idrisaliwastaken?refer=embed” title=“@idrisaliwastaken” target=“_blank” rel=“noopener”] @idrisaliwastaken [/link] can they at least switch into pyjamas or something? ? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/plane?refer=embed” title=“plane” target=“_blank” rel=“noopener”] #plane [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/pilot?refer=embed” title=“pilot” target=“_blank” rel=“noopener”] #pilot [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/relatable?refer=embed” title=“relatable” target=“_blank” rel=“noopener”] #relatable [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/comedy?refer=embed” title=“comedy” target=“_blank” rel=“noopener”] #comedy [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/flight?refer=embed” title=“flight” target=“_blank” rel=“noopener”] #flight [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7259410757731830554?refer=embed” title=”♬ original sound - Idris Ali” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Idris Ali [/link]

Запись набрала 2,7 млн. просмотров и более 2 600 комментариев. Многие из зрителей, похоже, тоже не знали, чем на самом деле занимаются пилоты, пишет Insider. Некоторые пошутили, что, скорее всего, они просто трясут рычаги управления, изображая турбулентность, или включают музыку и общаются с коллегами.

“Если вы летите, а над вами идет гроза…”

Спустя несколько месяцев этот ролик заметил пилот коммерческой авиакомпании Гэри Баумгарднер, летающий с 2007 года. Он ответил Али и рассказал о том, что происходит в кабинке пилотов.

По словам Баумгарднера, автопилот — это скорее инструмент, а не замена квалифицированному пилоту.

“Если вы летите, а над вами идет гроза, автопилот не может просто автоматически вывести вас из нее”, - сказал он и добавил, что если авиадиспетчер дает команду на подъем, снижение или разворот, автопилот также не может этого сделать.

Кроме того, пилоты должны постоянно вести журналы, звонить, проверять системы, и, по его словам, они также должны быть наготове в случае чрезвычайной ситуации.

Он рассказал зрителям, что на рейсах продолжительностью более 18 часов обычно находятся четыре пилота, и все они имеют возможность поспать. По его словам, в большинстве длительных международных рейсов для пилотов предусмотрены отдельные кровати и койки, а если их нет, то они могут забронировать место в первом классе, чтобы отдохнуть.

[link href=“https://www.tiktok.com/@garybpilot?refer=embed” title=“@garybpilot” target=“_blank” rel=“noopener”] @garybpilot [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/stitch?refer=embed” title=“stitch” target=“_blank” rel=“noopener”] #stitch [/link] with @Idris Ali Hope this helps lol [link href=“https://www.tiktok.com/tag/pilotlife?refer=embed” title=“pilotlife” target=“_blank” rel=“noopener”] #pilotlife [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/pilotsoftiktok?refer=embed” title=“pilotsoftiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #pilotsoftiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/aviationlovers?refer=embed” title=“aviationlovers” target=“_blank” rel=“noopener”] #aviationlovers [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/crewlife?refer=embed” title=“crewlife” target=“_blank” rel=“noopener”] #crewlife [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7275596040576076587?refer=embed” title=”♬ original sound - Gary Baumgardner” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Gary Baumgardner [/link]

Ответ Баумгарднера стал мегавирусным, набрав более 9,4 млн. просмотров и более 2 700 комментариев. Некоторые пошутили о том, как неприятно смотреть через проход и видеть своего пилота спящим, но многие похвалили Баумгарднера и пилотов в целом за их работу и ответственность, которую они на себя берут.

“Представьте, что вы просто отдыхаете в первом классе, а рядом с вами отдыхает ваш пилот ?”, — написал один из зрителей.

“Если бы это было легко, все и каждый были бы пилотами А380, а любой спокойный полет может превратиться в американские горки за считанные секунды. Уважайте пилотов”, - прокомментировал другой.

“Платят не за то, что они делают… платят за то, что они могут сделать”, — отметил третий.

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