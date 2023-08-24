Почему большинство самолетов белые? Узнали о 4 веских причинах

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Опубликовано: 24.08.2023 10:59 , Обновлено: 24.08.2023

Вы когда-нибудь задумывались, почему большинство пассажирских самолетов белые? Оказывается, у авиакомпаний есть очень веские причина для выбора именно такого цвета. Раскрываем эту "тайну" авиалайнеров.

Самолеты не всегда красили в белый

На заре коммерческой авиации самолет, выкрашенный в белый цвет, можно было увидеть довольно редко, пишет Menkoraviation. Производители и авиакомпании выбирали голый металл или хром, с небольшим количеством краски или вообще без нее.

Авиационная промышленность постепенно отвернулась от металла и хрома, потому что от них быстро появлялись пятна грязи и пыли. Авиакомпаниям приходилось постоянно полировать и чистить свои самолеты, чтобы не оставлять плохое впечатление у пассажиров. Поэтому они выбрали белую краску. Но почему именно белую?

Почему самолеты красят в белый цвет?

Несмотря на то что покраска всего самолета в белый цвет — это огромные затраты, такие инвестиции для авиакомпаний окупаются.

Отражает свет

Вы наверняка знаете, что яркие цвета лучше отражают свет. Именно поэтому в летнюю жару эксперты советуют ходить в белой или кремовой одежде и избегать черного цвета. Тот же принцип применим и к самолетам. Белый цвет отражает свет, поэтому внутренняя поверхность машины меньше нагревается. Это, в свою очередь, означает снижение эксплуатационных расходов для авиакомпаний.

Безопасность

Кроме того, белый цвет способствует повышению безопасности полетов, защищая самолет от повреждений, возникающих при длительном воздействии солнечного света. Для того чтобы некоторые компоненты дольше сохраняли свою работоспособность, их достаточно покрасить в белый цвет.

Столкновение с птицами

А еще, по данным Menkoraviation, белый цвет самолета снижает риск столкновения с птицами. Такая окраска позволяет им лучше распознавать угрозу и избегать ее. Более темные цветовые комбинации уменьшают контраст между самолетом и визуальным фоном, снижая способность птиц обнаруживать самолет и увеличивая риск столкновения с птицами.

Экономичность

Ну и наконец, белый — самый экономичный цвет.

Авиационные краски представляют собой специальную смесь полиуретановых красок с различными катализаторами и активаторами. Они гораздо дороже, чем краски, продающиеся в супермаркетах для внутренней отделки помещений.

Еще дороже они потому, что площадь окрашиваемой поверхности самолета очень велика. Например, для окраски самолета Boeing 737 требуется не менее 240 литров краски, а для Airbus A380— до 3600 литров.

Поскольку это самый распространенный цвет, белая краска является и самой дешевой на рынке. Поэтому многие авиакомпании предпочитают именно ее для своих самолетов.

Но и это еще не все: белая краска является самой тонкой и, следовательно, наименее тяжелой. А легкий самолет — это самолет, потребляющий меньше топлива.

Какие элементы самолета обязаны быть белыми?

Для некоторых элементов самолета белый цвет является обязательным. Это детали, изготовленные из материалов, отличных от металла (из которого сделан фюзеляж), т.е. из пластика, композитов, стекловолокна или углепластика, пишет Genialne.

Помимо всего прочего, белым, как правило, должен быть конус фюзеляжа. Это элемент, под которым находится радар, поэтому он должен быть выполнен из прозрачного материала. Он пластиковый, и покраска его в белый цвет гарантирует, что он не будет нагреваться и разрушаться.

Рули самолета, изготовленные из композитных материалов, также должны быть белыми (возможно, светло-серыми).

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