Почему вход в самолёт всегда слева? Раскрыли секрет и узнали, с какой стороны лучше бронировать места

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Опубликовано: 11.08.2023 10:50 , Обновлено: 11.08.2023

Наверняка, не каждый задавался вопросом, почему вход и выход в самолёт слева? А ведь он имеет важное значение и связан с конструкцией и функциями самолета. Узнали, как это влияет на рассадку и безопасность внутри самолётов и с какой стороны лучше бронировать места в самолёте.

На самом деле есть несколько причин, почему посадка и высадка в самолётах осуществляется с левой стороны. Вход слева не случаен, ведь справа у лайнеров багажные люки. Пассажирам было бы опасно подниматься на палубу в то время, как там загружают багаж.

Вторая причина восходит к конструкции пассажирских авиасуден. Дело в том, что капитан самолёта сидит с левой стороны кабины. А значит это облегчает ему парковку машины в зоне высадки пассажиров.

Где лучше лететь в самолёте - слева или справа?

Сторона самолёта не влияет на безопасность. Однако ее стоит учитывать, чтобы вам не слепило солнце во время полета.

Если ваш маршрут лежит по линии Восток – Запад, то помните что солнце будет светить слева. И наоборот: Запад – Восток (солнце справа). Если ваш рейс начинается с утра, то при направлении с севера на юг солнце будет с левой стороны, а при рейсе Юг–Север – с правой. А вечером наоборот.

Всегда садитесь в самолет последним

Что касается посадки в самолет. Не стоит проталкиваться в толпе и тратить время на длинную очередь. Лучше оставаться дольше в зале ожидания без лишнего стресса (но только в случае, если вас не повезут на посадку в самолёт в автобусе, как это часто происходит в национальном аэропорту “Минск”). Никто не любит переполненные проходы, поэтому всегда стойте в конце очереди. Благодаря этому вы легко пройдете через терминал и найдете свое место и устроитесь на нем быстрее.

А ещё вы таким образом меньше проведете времени в самом самолёте. У некоторых людей долгое пребывание в авиалайнерах при посадке может вызывать проблемы с дыханием. Это связано с нерегулируемыми потоками воздуха внутри самолёта в этот момент. Что может привести к сильному стрессу и даже приступу паники.

Помните, что у каждого есть свое место в самолете, так что никто не займет ваше. Есть только одна причина, чтобы сесть в самолет пораньше — большая ручная кладь. Когда вы один из первых пассажиров, вам легче найти багажные отделения, потому что, когда вы садитесь последним, они могут быть уже заняты. Но в том же “Белавиа” эту проблему недавно “решили”.

С 15 мая компания Belavia объявила об изменении правил провоза ручной клади. Условия ужесточили. Теперь портпледы и товары и Duty free надо будет обязательно упаковывать в ручную кладь, а не перевозить дополнительно, как разрешали раньше.

Белавиа ужесточила правила провоза ручной клади и ввела цветные бирки