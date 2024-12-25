В белорусских магазинах заметили "Торт "Сельдь под шубой". Что за он и сколько стоит?

🎥 Видео

Опубликовано: 25.12.2024 17:25 , Обновлено: 25.04.2025

В белорусской торговой сети "Евроопт" стали продавать торт "Сельдь под шубой". Видео c находкой из магазина появилось в TikTok. По словам пользователей, похожий можно найти и в других гипермаркетах.

Несмотря на название “торт”, по всей видимости, это не сладость, а именно всеми известный салат “Селедка под шубой” в виде торта.

По информации авторов TikTok-аккаунта Zatestilmogilev, килограмм такого “торта” стоит 16,99 рубля. Что, к слову, дешевле, чем сам салат, который сейчас продают в том же “Евроопте” на развес по 19,18 BYN за кг.

Одна из пользовательниц в комментариях поделилась, что “такие тортики уже третий год” покупает в гипермаркете Green. По ее словам, они “вкусные”, “это обычные салаты, только в форме”.

Некоторые комментаторы заинтересовались, стоит ли такая “Сельдь под шубой” своих денег. Другие же заявили, что “лучше сделают сами”.

К слову, сам “Евроопт” в своем Youtube-канале ранее публиковал видео, как приготовить “Селедку под шубой” в виде торта своими руками.

А Telegraf.news публиковал рецепт популярного новогоднего салата в виде японских роллов.

Подайте «Селёдку под шубой» так — и она не останется на тарелках. Вот как сделать в виде японских роллов