"Будто километровые волны воды" - В TikTok показали "шкваловый ворот" из грозовых облаков под Минском

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Опубликовано: 16.07.2024 11:34 , Обновлено: 16.07.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где показала огромную волну грозовых облаков в дачном поселке под Минском. Как пояснил комментатор видео, это был так называемый "шкваловый ворот". Явление произошло в субботу, 13 июля, когда в столицу как раз пришел шторм, поваливший деревья, светофоры и даже рекламные щиты.

“Я никогда в жизни такого не видела”, - поделилась автор ролика. На видео слышны раскаты грома, а волна облаков, темно-серая у основания, будто накатывала вперед.

“Вид, как будто километровые волны воды”, - отметил один комментатор под роликом.

“По сути, это и есть волны воды, только взвешенные в воздухе в виде облаков. Страшная красота!” - написал другой.

Третий же сказал, что облака просто “страшные”. Еще один юзер TikTok пояснил, что это шкваловый ворот, или грозовой воротник, который приносит с собой сильные ветры, дожди, грозы. “Не самое необычное явление, но выглядит пугающе, да”, - отметил комментатор.

Синоптики предупредили белорусов о новой порции града и шквала до 86 км/ч. Какие области окажутся под ударом?

“Да… Перегревается планета, дальше будет только хуже”, - предположил другой.

“Похоже на апокалипсис”, - сравнил третий пользователь TikTok.