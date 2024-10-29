"Бизнес не пошел" - Житель Минска совместил туалет с качелями и покорил Tiktok

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Опубликовано: 29.10.2024 14:42 , Обновлено: 29.10.2024

Житель Минска пожаловался в TikTok, что его бизнес-идея не сработала. Поэтому он решил разобрать единственный прототип качелей, совмещённых с клозетом, т.е. уличным туалетом.

Дмитрий признался, что наделся, что к нему будут приходить соседи с семьями, представители СМИ, чтобы испытать или полюбоваться на его изобретение. Но “бизнес не пошел”, сказал он, пообещав разобрать единственный экземпляр.

На “горе” изобретателя и “последний полет” его изобретения собрались посмотреть более 2,8 млн зрителей.

Многие из них оставили как слова сочувствия, так и советы, как можно туалет-качели модернизировать. Большинство шуток было в стиле “туалетного юмора”, но в данном случае, кажется, избежать его было просто невозможно.

“Отверстие нужно было делать продолговатым. Не каждый может дозированно выдавать результат, пролетая над местом сброса”, - посоветовала один из зрителей.

Другой же пользователь соцсети поделился своим опытом, попросив никого не повторять: “Я в аэротрубе пробовал сходить по большому. Не рекомендую”.

“Может что-то с батутом или карусель…” - намекнул на возможное развитие идеи ещё один почитатель таланта изобретателя из Минска.

“Хоть кто-то что-то путное придумал”, - похвалил другой подписчик.

Ранее Telegraf.news писал, что жительница Бобруйска и активный пользователь TikTok поделилась необычным способом перехода через дорогу. Девушка сняла ролик, на котором обратила внимание пешеходов на дорожный знак, знакомый всем из детства. Что будет, если воспринять картинку буквально и попытаться перейти на другую сторону так, как нарисовано на знаке?

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А народный ансамбль под названием “Доброславские зажигалочки”, который выступил в Пинске на Дне города, собрал множество восторженных отзывов и комплиментов от пользователей соцсетей. Две участницы, которые, судя по всему, солируют в мини-ансамбле, опубликовали в TikTok 39-секундный отрывок своего выступления.

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