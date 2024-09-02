"Всю жизнь делали это неправильно" — Белорусы поделились в TikTok странным способом перехода через дорогу

🎥 Видео

Опубликовано: 02.09.2024 12:47 , Обновлено: 02.09.2024

Жительница Бобруйска и активный пользователь TikTok поделилась необычным способом перехода через дорогу. Девушка сняла ролик, на котором обратила внимание пешеходов на дорожный знак, знакомый всем из детства. Что будет, если воспринять картинку буквально и попытаться перейти на другую сторону так, как нарисовано на знаке?

На коротком 11-секундном видео автор сперва указала прохожему на дорожный знак “Пешеходный переход”, якобы намекая, как именно нужно это делать, после чего вместе с ним и другими… поскакала приставным шагом, пытаясь изобразить человечка с широко расставленными ногами и руками. Очевидно, что видео носит юмористический характер, и, судя по комментариям, подписчики TikTok такой лайфхак оценили.

“Так вот зачем был нужен приставной шаг в школе!” — написала под роликом одна из пользовательниц соцсети. Другая добавила:

“Всё равно немножко неправильно. Там ещё нога и рука должны быть отдельно от тела”.

“Пешеходный перепрыг”, — предложил новое название дорожному знаку ещё кто-то из белорусов, и его тотчас дополнили:

“Главное — попасть между полосок”.

“Я в детстве так через дорогу переходила, потому что так на светофоре нарисовано. Я нашла людей, как я!” — поделилась личным воспоминанием белоруска.

“Я примерно так через турникет в метро прохожу”, — написал под видео ещё один из подписчиков видеоплатформы. Его дополнили:

“Так же по молодости делали. Ржали все: и водилы, и пешеходы”.

Ранее Telegraf.news писал, что жители столицы заметили около торгово-развлекательного центра “Минск-Арена” необычный дорожный знак. Судя по всему, он указывает на обозначение пешеходного перехода, однако в ПДД Беларуси не значится. По форме гибрид напоминает знак “Уступите дорогу”, а по рисунку — “Пешеходный переход” (только без зебры).

«Это из какой реальности?» — В Минске заметили дорожный знак, которого нет в ПДД. И как на него реагировать?