«Почему вы не рокер?» — "Зажигалочки" из деревни на Пинщине взорвали TikTok своими танцами

🎥 Видео

Опубликовано: 14.10.2024 13:34 , Обновлено: 14.10.2024

Народный ансамбль под названием "Доброславские зажигалочки", который выступил в Пинске на Дне города, собрал множество восторженных отзывов и комплиментов от пользователей соцсетей. Две участницы, которые, судя по всему, солируют в мини-ансамбле, опубликовали в TikTok 39-секундный отрывок своего выступления.

На видео две белоруски в народных костюмах то и дело отплясывают под барабан и аккордеон, на которых сами и играют. Позади них — ещё около десятка участниц, исполняющих песню на белорусском языке. Энергичность и преданность своему делу не оставила равнодушными пользователей в комментариях.

Так, многие писали, что “сходили бы к ним на концерт”, а некоторые и вовсе предлагали выписать женщинам премию. Третьи горевали, что “скучают по родине”, а четвёртые просто желали “зажигалочкам” долгих лет жизни.

“Женщина с барабаном, почему вы не рокер? Браво! С вами рядом можно забыть свой возраст”, — написала под роликов одна из подписчиц TikTok. Другая добавила:

“Раз десять пересмотрела. Такие молодцы, девчата! Так круто!”

“Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не приглашайте!” — отозвался в комментариях ещё кто-то из белорусов.

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