БелЖД предупредила своих сотрудников о моральной и уголовной ответственности: "Вор на всю жизнь"

Опубликовано: 25.03.2026 15:07 , Обновлено: 25.03.2026

Белорусская железная дорога (БелЖД) обратилась к своим сотрудникам с громким предупреждением: "УКРАЛ ОДИН РАЗ – ВОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ". Неизвестно, с чем связан такой призыв, но в сообщении всех сотрудников предупредили не только о моральной ответственности.

В БелЖД предупредили сотрудников, переходя периодически на капслок, что “хищение путем злоупотребления служебным положением или присвоение имущества нанимателя является ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, за которое законодательством Республики Беларусь предусмотрена ответственность вплоть до ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 12 ЛЕТ”.

Напомним, что в Генеральной прокуратуре Беларуси 5 марта рассказали о масштабной проверке, которую недавно устроили для сотрудников Гомельского отделения Белорусской железной дороги (БелЖД). В ходе рейдов проверяющие заглянули не только на рабочие места железнодорожников, но и в служебные помещения и даже в раздевалки, причем в сопровождении кинологов из Гомельской таможни.

Генпрокуратура устроила масштабную проверку сотрудников БелЖД — с кинологами и таможней

А летом 2025 года Суд Заводского района Минска объявил приговор бывшему первому заместителю начальника Белорусской железной дороги Петру Дулубу. Его приговорили к 11 годам лишения свободы (1 год сняли по амнистии). Также у него изъяли 2,8 млн долларов США и около 300 тыс. евро. Подробности рассказали в Генеральной прокуратуре.

Суд изъял у экс-замглавы БелЖД более 3 млн долларов и приговорил к 10 годам тюрьмы