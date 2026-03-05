Генпрокуратура устроила масштабную проверку сотрудников БелЖД - с кинологами и таможней

Опубликовано: 05.03.2026 10:28 , Обновлено: 05.03.2026

В Генеральной прокуратуре Беларуси 5 марта рассказали о масштабной проверке, которую недавно устроили для сотрудников Гомельского отделения Белорусской железной дороги (БелЖД). В ходе рейдов проверяющие заглянули не только на рабочие места железнодорожников, но и в служебные помещения и даже в раздевалки, причём в сопровожении кинологов из Гомельской таможни.

Поводом для масштабной профилактической проверки стал трагический инцидент, произошедший в январе 2026 года с одним из работников Гомельского отделения БелЖД. Он получил смертельную травму на рабочем месте, причём выяснилось, что в тот момент был пьян.

Чтобы подобные инциденты не повторились, Гомельская транспортная прокуратура и решила устроить рейды по железнодорожным станциям региона, заручившись поддержкой коллег из Гомельской таможни. Их кинологи обследовали производственные и служебные помещения, включая раздевалки сотрудников и отчитались, что нетрезвых сотрудников не обнаружили, равно как и алкогольных “заначек” на рабочих местах.

В результате прокурорские работники ограничились профилактическими беседами с трудовыми коллективами - не только о недопустимости употребления алкоголя на рабочем месте, но также об ответственности за распространение экстремистских материалов, совершение коррупционных преступлений, а также о способах защиты от кибермошенников.

Тем не менее, без замечаний к руководству БелЖД не обошлось. Как заявили в Генпрокуратуре, в ходе рейдов были выявлены иные нарушения законодательства об обеспечении общественной безопасности.

Так, на железнодорожной станции в Мозыре проверяющих не устроило состояние пассажирской платформы - её не почистили вовремя от снега и наледи, что может быть небезопасным для пассажиров. Указали проверяющие и на “упущения” при организации раздельного сбора отходов.

А на автомобильной дороге по маршруту Защебье – Василевичи проверяющие нашли опасный участок. Там в месте пересечения трассы с магистральными трубопроводами ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и УП «Запад-Транснефтепродукт» не были установлены дорожные знаки, запрещающие остановку транспортных средств.

Итогом проверки стали несколько предписании со стороны Гомельского транспортного прокурора с требованием незамедлительно устранить выявленные недостатки в работе Гомельского отделения БелЖД.