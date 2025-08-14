Суд изъял у экс-замглавы БелЖД более 3 млн долларов и приговорил к 10 годам тюрьмы

Опубликовано: 14.08.2025 13:21 , Обновлено: 14.08.2025

Суд Заводского района Минска объявил приговор бывшему первому заместителю начальника Белорусской железной дороги Петру Дулубу. Его приговорили к 11 годам лишения свободы (1 год сняли по амнистии). Также у него изъяли 2,8 млн долларов США и около 300 тыс. евро. Подробности рассказали в Генеральной прокуратуре.

Известно, что Дулубу инкриминировали получение взяток от представителей коммерческих организаций.

По данным следствия, он “организовал за взятки транзит угля из Казахстана в Польшу через территорию Беларуси, пролоббировав интересы частной компании”, а также “многократно получал взятки за содействие в предоставлении коммерческим структурам в пользование вагонов, принадлежащих Белорусской железной дороге”.

В Генпрокуратуре заявили, что экс-замначальника БЖД получил от представителей четырех транспортно-экспедиционных компаний более 600 тыс. долларов.

В итоге минский суд признал его виновным по ч.2 и ч.3 ст.430 Уголовного кодекса и приговорил к:

лишению свободы на 11 лет:

максимальному штрафу в 5 тыс. базовых величин (210 тыс. рублей);

лишению права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет.

При этом согласно ст.9 закона «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне» Дулуба “освободили от основного наказания на один год”.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что изъятые деньги пошли в доход государства, “в том числе в счет уплаты дохода, полученного преступным путем”. Имущество Дулуба оставили под арестом.

Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники подразделений по борьбе с экономической преступностью (БЭП) минского ГУВД задержали 49-летнего заместителя директора крупной иностранной строительной компании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД 14 августа.

В Минске задержали топ-менеджера крупной строительной компании