Белорусы стали в последнюю неделю жаловаться на странные звуки из айфонов

Опубликовано: 14.02.2024 14:43 , Обновлено: 14.02.2024

Пользователи айфонов, заходящие в соцсети, пожаловались на странные звуки во время прокрутки ленты Facebook. Многие перепугались, что случайно изменили какие-то настройки или вовсе делают что-то неправильно. В компании попытались успокоить пользователей. Получилось как-то не очень…

Судя по сообщениям, странный звук появился в приложении в прошлое воскресенье. Люди описали его как «чирикающий». И рассказали, что смартфон «стрекочет», даже если не прикасаться к открытому приложению Facebook.

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«Слышите чирикание во время прокрутки ленты Facebook на iPhone? Это не вы, это мы! И это досадная техническая ошибка, которую мы сейчас исправляем», – сообщили в соцсети.

Откуда взялся звук и что за техническая ошибка, в компании не уточнили. А пока обладателям айфонов посоветовали отключить звук.

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