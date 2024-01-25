В Сеть утекли данные 41 млн. учетных записей Telegram. Чего опасаться белорусам?

Опубликовано: 25.01.2024 19:03 , Обновлено: 25.01.2024

В интернет просочились данные 26 миллиардов учетных записей сервисов Telegram, «X» (бывший Twitter), VK, LinkedIn, Adobe, Dropbox и других. Эту утечку информации уже назвали крупнейшей в истории. Приватность потеряли более 3,8 тысячи папок в сумме на 12 терабайт данных. Чем это грозит владельцам аккаунтов и что сделать, чтобы успокоиться?

Утечку обнаружили исследователииз Security Discovery и Cybernews. По мнению Forbes, это, вероятно, «самая крупная утечка на сегодняшний день».

По сути, новый слив во многом состоит из уже известных более ранних утечек, сообщили исследователи. Но уточнили, что есть и никогда ранее не публиковавшиеся данные.

Новость Телеграф

Больше всего пострадала китайская Tencent, у которой украли данные 1,4 млрд. аккаунтов. У «X» похитили и выложили данные 281 млн. учетных записей, у Dropbox – 69 млн., у VK – 101 млн., у Telegram – 41 млн.

Злоумышленники могут использовать эту информацию для кибератак и кражи персональных данных, предупредили в 91mobiles.com. И посоветовали воспользоваться специальным сервисом, где можно проверить свою электронную почту и номер телефона на предмет утечек.

Ранее Телеграф писал, что подросток из Минского района нашел в интернете предложение для владельцев айфона – якобы возможность бесплатно установить платные мобильные приложения. И попался на удочку вымогателей. Получил сообщение: «твой Айфон 13 заблокирован». И два варианта на выбор: «выкинуть телефон, ибо он – кирпич» или «заплатить сумму и получить пароль». Об этом случае рассказали в милиции.

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