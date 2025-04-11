Белорусы показали, как добывают «берёзовый лёд» из-за апрельских погодных аномалий

🎥 Видео

Опубликовано: 11.04.2025 09:47 , Обновлено: 11.04.2025

Необычную картину могли наблюдать на этой неделе белорусы, которые отправились в лес за берёзовым соком: из-за аномальных холодов, накрывших страну внезапными апрельскими метелями, в некоторых местах сок замерзал и на деревьях образовывались огромные сосульки.

Одна из пользовательниц TikTok поделилась видео, сделанное, по её словам, 6 апреля 2025 года в Витебске. На кадрах видно, что на одной из берёз сок за ночь замёрз в огромные сосульки.

“Готовые конфеты”, - шутя назвал их один из зрителей.

Такую же картину зафиксировали журналисты портала 024.by, которые поделились своими фото. По их информации, о подобных случаях, когда сок превращался в ледышку и прямо на деревьях, и в пластиковых бутылках и бидонах, куда его собирают люди, сообщали за последние дни жители не только Витебской области, но и Могилёвщины.









Как повлияет новая волна похолодания на объёмы берёзового сока, который удалось заготовить белорусским лесничествам, работающим фактически в промышленных масштабах, пока не ясно. Однако с учётом того, что это уже второе серьёзное похолодание в этом “берёзовом” сезоне, бесследно она не пройдёт точно.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в самом начале сезона заготовки берёзового сока, когда в лесах уже началось активное сокодвижение, в Беларуси резко похолодало. Из-за этого сроки заготовки пришлось сдвигать. Впрочем, ещё тогда в лесхозах заверяли - берёзового сока хватит на всех желающих, его ежегодно заготавливают с лихвой.

Погода сдвинула добычу березового сока в Беларуси? Узнали в лесхозе, сколько еще продлится сезон