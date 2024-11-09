Белорусы похвастались ведрами “пищи богов”. Они признак окончания грибного сезона?

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Опубликовано: 09.11.2024 07:30 , Обновлено: 08.11.2024

Ноябрь, как и предыдущие осенние месяцы, порадовал многих белорусов грибным бумом. В последние дни соцсети заполнили яркие видео, на которых белорусы с гордостью демонстрируют собранный "урожай" — ведра, корзины и даже ванна (!), наполненные сочными зеленушками. Является ли такой "улов" признаком завершения сезона или же это лишь начало нового этапа в грибной охоте?

[info_b]Зеленушка (лат. Tricholoma equestre) — гриб рода трихолома (рядовка) семейства рядовковых. Свое название получил за зелёную окраску, сохраняющуюся даже после варки. Эти грибы также называют рядовка зелёная, зеленушка, зелёнка, желтушка, рядовка золотистая, рядовка лимонная.[/info_b]

Так, одна из белорусок опубликовала в TikTok видео, на котором показала несколько огромных ведер зеленок, 50-литровую кастрюли и… целую ванну этих лесных деликатесов.

В комментариях многие удивились, зачем столько грибов. На что автор ролика ответила: “А то вы бы не собирали, если видели много?”. И объяснила, что “весь этот объем за 3 часа [обработали] и ни одного песочка [не осталось]”.

Другие белорусы тоже похвалились небывалыми объемами зеленок.

“Вот такая у нас грибалка удалась! Гляньте, сколько грибов набрали. Вот такие все красивенькие, миниатюрные. Пришлось, конечно, потрудиться, но тем не менее мы насобирали. Грибов тьма”, — рассказала еще одна любительница “тихой охоты” и показала 5 пакетов и 3 ведра грибов.

“Еще немного, еще чуть-чуть”, — подписала свои грибные находки еще одна белоруска.

Кстати, еще одна пользовательница назвала зеленки “пищей богов”, подчеркивая тем самым уникальность и вкус этих даров природы.

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Зеленушки — конец грибного сезона?

Рядовка зеленая появляется поздней осенью. Она обычно растет в сосновых и хвойных лесах, особенно на песчаных почвах, с октября до ноябрьских заморозков. Это один из последних грибов, которые можно найти перед наступлением зимы, поэтому его иногда считают символом окончания грибного сезона.

У зеленушки характерная желто-зеленая шляпка с гладкой мясистой поверхностью, достигающая в диаметре 5-12 см. Ножка тоже желтоватая, довольно массивная и волокнистая. Мякоть этого гриба бледно-желтая, с нежным и слегка ореховым вкусом, что делает его ценным дополнением ко многим блюдам.

Хотя зеленушки считают безопасным и вкусным съедобным грибом, в некоторых странах (например, во Франции) ее употребление теперь не рекомендуют. Исследования показали, что при употреблении в больших количествах гриб может быть токсичным. Поэтому эскперты советуют ограничить его потребление и доверить сбор и заготовку опытным грибникам.

Ранее Telegraf.news писал, что многие грибники возвращались из леса с пустыми корзинами и разочарованием. Однако некоторым везет. Так, одна из белорусок, отправившаяся на поиски осенних даров природы, стала обладательницей настоящего грибного богатства. Она опубликовала в TikTok видео с тремя ведрами опят (точнее, двумя ведрами и корзиной). Пользователи в комментариях завалили ее вопросами, где же такие найти.

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