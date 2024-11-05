А с картошкой можно? Медики рассказали, с чем нельзя есть грибы

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Опубликовано: 05.11.2024 19:17 , Обновлено: 05.11.2024

Большинство белорусов со школы знает, что мухомор и бледную поганку собирать нельзя, поскольку эти грибы смертельно ядовиты. Однако знаете ли вы, с чем нельзя сочетать съедобные? Оказывается, столь тяжёлая пища, которой и являются дары леса, плохо переносит "соседство" в желудке не только с алкоголем, но с другими продуктами. Всё это чревато даже отравлением.

Опасное сочетание №1: грибы и алкоголь.

Грибы тяжело усваиваются. Они содержат много сахара и хитина, который не расщепляется пищеварительными ферментами. Медики настоятельно не рекомендуют сочетать их с алкоголем, поскольку еда будет ещё больше напрягать желудок, что может привести к сильному отравлению. Так обстоит дело с подберёзовиком, который в сочетании с алкоголем становится даже опасным.

Дело в том, что эти грибы содержат коприн, который спиртные напитки превращают в токсичную уксусную кислоту. В итоге всё это вызывает симптомы интоксикации, включая покраснение лица, головную боль, тошноту, рвоту или учащение пульса.

Другие грибы также могут содержать коприн, однако в меньшем количестве. С другой стороны, в некоторых ресторанах наоборот подают блюда из грибов с белым вином, которые помогают облегчить усвояемость блюда. Но там всё это проверено годами.

Опасное сочетание №2: грибы и тяжёлая пища

Кроме алкоголя, грибы плохо перевариваются с тяжёлой пищей, к которой, например, относятся бобовые. Также врачи-диетологи не рекомендуют жарить те или иные дары леса, так как они впитывают жир, повышая свою калорийность. Это, в свою очередь, может привести не только к набору веса, но и усугубить проблемы с пищеварением.

Опасное сочетание №3: грибы и продукты, содержащие пурины

Грибы содержат пурины — органические вещества, которые в результате обменных процессов превращаются в мочевую кислоту. Их избыток может привести к подагре, поэтому следует избегать употребления продуктов, богатых пуринами, и не сочетать их с грибами (красное мясо и морепродукты, например).

Опасное сочетание №4: грибы и уксус

Маринование грибов в уксусном рассоле очень популярно, однако не приносит пользы здоровью. Уксус, как и грибы, может нагружать пищеварительную систему, что приводит к расстройству желудка. Это вызывает не только вздутие живота, но и изжогу, передало польское издание Medonet.

А с картошкой можно?

И в картофеле, и в грибах много калия. Однако грибы и картофель дополняют друг друга в других веществах. В грибах в 4,5 раза меньше углеводов, чем в картофеле. В грибах на 72% меньше калорий, чем в картофеле. В грибах больше рибофлавина, ниацина, пантотеновой кислоты и витамина В12, однако в картофеле больше витамина В6.

Так что сочетать картофель и грибы вполне можно, если в меру. А вообще, в первую очередь, диетологи рекомендуют избегать сочетания картофеля с жирным мясом, например, со свиными котлетками или свиными отбивными в панировке. Густые сливочные соусы также превращают картофель в калорийную бомбу. Частое употребление такого рода «деликатесов» практически гарантированно приведет к набору веса, а также спровоцировать внезапный скачок уровня сахара в крови.

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Как лучше всего есть грибы?

Грибы лучше всего сушить, что поможет увеличить содержание в них витамина D. Тем более, если делать это правильно. Затем сушеные грибы можно добавлять в легкие блюда. Отдельные съедобные виды также стоит приготовить, приготовив легкий соус или вкусный суп-крем, идеально подходящий для осени.

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