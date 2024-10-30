"Лес особый?! Только для вас?!" — Белоруска показала, где нашла три ведра опят в конце октября

🎥 Видео

Опубликовано: 30.10.2024 10:10 , Обновлено: 30.10.2024

В конце октября многие грибники возвращались из леса с пустыми корзинами и разочарованием. Однако некоторым везет. Так, одна из белорусок, отправившаяся на поиски осенних даров природы, стала обладательницей настоящего грибного богатства. Она опубликовала в TikTok видео с тремя ведрами опят (точнее, двумя ведрами и корзиной). Пользователи в комментариях завалили ее вопросами, где же такие найти.

В то время как в некоторых уголках леса царит тишина, и лишь редкие грибочки прячутся под опавшими листьями, белоруске Снежанне Чуркиной удалось обнаружить множество сочных опят в конце октября.

По словам женщины, нашла она это чудо природы 28 октября в Столбцовском районе. В лес она заезжала от границы Несвижского района от деревни Бузуны.

В комментариях многие восхитились красотой грибов. Некоторые позавидовали и рассказали о своих “успехах” в лесу.

“У нас грибов нет. В Осиповицком районе есть, а мы 35 км от них — и 0”, — рассказала одна из пользовательниц.

“Завидую вам. А в Барановичском районе ничего пока мы не находим, хотя бы на суп”, — поделилась другая.

“Шик, блеск, красота????” — восхитилась третяя.

Кто-то отметил, что в Орше “ни рядовок, ни опят”, на что автор видео ответила, что и у них опята растут “очень локально”.

“Не знаю, не знаю…! Лес особый?! Только для вас?! Пусто…” — написала еще одна пользовательница. Снежанна ответила, что “возможно, не там искали”.

Где еще белорусы собрали грибы?

К слову, в группе Вконтакте “Грибы: Грибные войска Беларуси” также поделились своим “урожаем” грибов. Например, вот какие нашли в Барановичском районе, также в конце октября.

А в Смолевичском районе предположили, что пора завершать сезон.

Грибов немного, но что-то собрали”, — отметили грибники.

















В 5 км от Бобруйска белорусы нашли такую красоту:













Почем продают грибы на Комаровском рынке в Минске?

В Instagram Комаровского рынка опубликовали видео, на котором показали цены на грибы. Так, рядовка стоит 4 BYN за литр, маслята – 8 BYN грузди – 5 BYN, боровики – от 15 до 30 BYN.

















Ранее Telegraf.news писал, что в лесах ещё не перевелись боровики и маслята, а некоторые грибники дождались первых урожаев зёлёнок и подзелёнок. Посмотрели, каким “уловом” хвастались жители из разных областей на текущей неделе в главном паблике белорусских грибников в “ВКонтакте” и не только.

Белорусы похвастались урожаем с «грибалки» на неделе. Где самые «шикарные» боровики?