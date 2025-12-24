Белорусы озвучили “запретное” желание Деду Морозу. Но совпало не у всех

Опубликовано: 24.12.2025 10:06 , Обновлено: 24.12.2025

Одна из пользовательниц соцсети Threads озвучила своё заветное желание Деду Морозу, которое совпало с мечтами десятков, если не сотен белорусов. Впрочем, нашлись и те, кто желание девушки не разделил или же разделил лишь частично.

Новогоднее желание девушки оказалось очень простым и понятым многим белорусам. Всё, что она попросила у Дедушки Мороз - запретить в Беларуси рекламу казино в 2026 году. Меньше чем за сутки её пост набрал больше 1,7 тыс. лайков и вызвал бурную дискуссию в ветке.

“Меня так раздражает эта реклама, вы не представляете. Очень агрессивная!!! С каждого утюга лезет и лезет по несколько раз подряд!!”, - поддержала автора поста одна из пользовательниц соцсети.

Хотя среди комментаторов были и те, кто вообще не видит в этом проблемы, они всё же были в меньшинстве. Большинство же считает рекламу казино в Беларуси слишком навязчивой и “всепроникающей” - рекламные баннеры азартных игр можно увидеть и в общественном транспорте и метро, и на огромных дорожных билбордах, а одно время её даже заметили на Национальной библиотеке в Минске.

Некоторые предложили пойти ещё дальше и запретить не только агрессивную рекламу азартных игр, но и сами казино, по примеру соседней России. Там любая игорная деятельность, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, ограничивается специальными игорными зонами, а реклама азартных игр разрешена только внутри самих таких заведений.

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Впрочем, такой “апгрейд” изначального новогоднего желания поддержали далеко не все. Кто-то упомянул о том, что компании-организаторы азартных игр платят немалые налоги за свой бизнес (в том числе, покупая рекламные площади городов), кто-то высказал предположение, что запрет игорной деятельности приведёт лишь к уходу в “теневой бизнес” и возникновению подпольных казино.

“К сожалению, тут ситуация та же, что и с алкоголем и сигаретами. Остаётся верить, что это меньшее зло и что подпольные казино хуже легальных”, - высказался один из комментаторов.

“Вы думаете, если запретить пить или курить, люди будут меньше это делать? По-моему, тут правильнее работает поговорка, что если не можешь это остановить, так контролируй хотя бы как-то”, - поддержал аналогию другой.

Кстати, на рост популярности онлайн-казино недавно обратили внимание представители налоговой службы Беларуси и решили напомнить белорусам о возможных серьёзных последствиях. Некоторым они даже настоятельно порекомендовали обратиться в специализированные психиатрические медучреждения.

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