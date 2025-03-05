Налоговая порекомендовала некоторым белорусам обратиться в психбольницу. Для чего?

Опубликовано: 05.03.2025 15:06 , Обновлено: 05.03.2025

Представители налоговой службы Беларуси обратили внимание на рост популярности онлайн-казино и решили напомнить белорусам о возможных серьёзных последствиях. Некоторым они даже настоятельно порекомендовали обратиться в специализированные психиатрические медучреждения.

В сообщении, опубликованном в тг-канале Управления оперативных мероприятий инспекции МНС по г. Минску, налоговики напомнили, что на сайтах всех легальных виртуальных игорных заведений Беларуси в обязательном порядке размещается информация о рисках, связанных с азартными играми.

Там же можно найти контакты учреждений здравоохранения, где можно получить помощь при подозрении на игровую зависимость. В том числе анонимно. Это и психиатрическая (наркологическая), и психологическая, и психотерапевтическая помощь.

Ведущие канала напомнили, что лудоманы и их семьи не должны оставаться один на один с проблемой. Специализированная помощь оказывается на базе РНПЦ психического здоровья и в региональных медучреждениях.

Для ранней диагностики игровой зависимости можно пройти анонимное онлайн-тестирование на сайте РНПЦ психического здоровья или на сайте МНС.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как гомельчанин возмутился появлению казино рядом с тремя учебными заведениями. Пользователи соцсети поделились своим видением ситуации в комментариях.

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