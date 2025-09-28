Фазы Луны влияют на рост грибов? Опытный грибник рассказал, когда и где искать полные корзины

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.09.2025 11:10 , Обновлено: 28.09.2025

Евгениш Лиана, страстный грибник уже более 40 лет, заявил, что на количество грибов в лесу влияет не только погода, но и фазы Луны. Доверяющим Лунному календарю, утверждает эксперт, будет проще собрать полные корзины и ведра в определенные дни.

Свои выводы грибник подтверждает подробными наблюдениями, которые он начал вести с 1987 года, фиксируя количество и виды собранных грибов. Теперь же, имея за плечами более 40 лет опыта и наблюдений, польский грибник решил поделиться своими выводами со всеми.

Как рассказал Лиана, ключевым фактором, влияющим на успех сбора грибов, является фаза Луны. «Непосредственно перед полнолунием, когда Луна растущая, и через несколько дней после полнолуния шансы на богатый урожай наиболее высоки», — заявил он в интервью польскому изданию Fakt.

Впрочем, эксперт уточнил, что погодные условия не менее важны: “Должен идти дождь”.

Также грибник с 40-летним стажем отметил, что в последние годы в этом отношении произошли изменения. «Когда я начинал наблюдения, во время полнолуния дождя никогда не было. Однако примерно десять лет спустя дожди во время полнолуния стали всё более частым явлением», — рассказал он.

Кстати, следующее полнолуние произойдет 7 октября 2025 года.