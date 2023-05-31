В Минсельхозе предупредили, что будут разбрасывать по всей Беларуси с самолётов коричневые брикеты. Зачем?

Опубликовано: 31.05.2023 08:49 , Обновлено: 19.09.2023

В министерстве сельского хозяйства сообщили, что в скором времени над Беларусью пролетят самолёты, с которых на землю будут сбрасывать коричневые брикеты весом 30 граммов. Внутри них будут ампулы.

Таким образом специалисты проведут иммунизацию диких животных, с целью профилактики среди них бешенства.

“Для этого планируют использовать вакциносодержащие антирабические приманки, которые будут разбрасывать с самолетов, сообщили в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода”, - рассказали в ведомстве.

Ранее Телеграф писал, что дикое животное забрело на пляж в польском городе Сопота, где в тот момент находилось много людей. Специалисты рассказали, как себя вести в такой ситуации.

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