В Минсельхозе предупредили, что будут разбрасывать по всей Беларуси с самолётов коричневые брикеты. Зачем?
В министерстве сельского хозяйства сообщили, что в скором времени над Беларусью пролетят самолёты, с которых на землю будут сбрасывать коричневые брикеты весом 30 граммов. Внутри них будут ампулы.
Таким образом специалисты проведут иммунизацию диких животных, с целью профилактики среди них бешенства.
“Для этого планируют использовать вакциносодержащие антирабические приманки, которые будут разбрасывать с самолетов, сообщили в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода”, - рассказали в ведомстве.
Ранее Телеграф писал, что дикое животное забрело на пляж в польском городе Сопота, где в тот момент находилось много людей. Специалисты рассказали, как себя вести в такой ситуации.