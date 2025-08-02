Белоруска показала, как собирает грибы не выходя из машины

Опубликовано: 02.08.2025 12:15 , Обновлено: 02.08.2025

Жительница Беларуси опубликовала в TikTok видео в котором показала, как собирает лисички. Делает она это практически не выходя из машины.

В коротком 13-секундном ролике видно, как девушка едет в автомобиле. В какой-то момент он останавливается, она открывает дверь - и выкручивает лисичку, которая растет прямо у дороги.

В конце она положила гриб к его “собратьям” в большое ведро.

Многие оценили такой простой способ “тихой охоты”.

“Правильно, зачем бегать и искать грибочки. Тут бац - и сразу”, — написал один из пользователей в комментариях.

“Разве грибы не надо срезать ножом?”, — спросил другой.

“А я за рулем и смотрю с другой стороны”, — поделился третий.

Четвертый рассказал: “Ахахах, я тоже грибы так ищу”.

Кстати, кто-то из зрителей заметил, что “там еще один был”, “рядом остались, их видно”.

К слову, в последнее время белорусы похвастались десятками килограммов лисичек.

Белорусы поделились «рекордным» урожаем лисичек, который «можно вывозить багажниками». А есть ли другие грибы?

Однако грибники уже похвастались целыми полянами боровиков.

Грибники объявили, что в Беларуси боровики «пошли полянами». Где больше всего?