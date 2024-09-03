"Беги, это аномалия-студень!" - Белоруска нашла в лесу вещество, похожее на "звездное желе". Что это?

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Опубликовано: 03.09.2024 16:06 , Обновлено: 03.09.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где показала в лесу Витебского района небольшую продолговатую канаву, заполненную белой желеобразной жидкостью. Комментаторы стали гадать, что это может быть.

“Собираю грибы, и такая вот канавка, как желе. Что это такое может быть среди леса? Чудо какое-то, первый раз вижу. Желеобразная канавка”, - поделилась автор видео.

“Звездное желе, или астромиксин, можно встретить в лесу, на траве или на деревьях. Это полупрозрачная серо-белая субстанция, которая выпадает на землю во время метеорных дождей”, - выдвинула свою версию о том, что это, комментаторша ролика.

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Отметим, что происхождение “звездного желе” - загадка для ученых. Некоторые исследователи считают, что это не до конца переваренная икра жаб и лягушек, отрыгнутая хищниками. Другие видят причину появления этого “желе” в деятельности бактерий. Также оно похоже эксидию пузырчатую — вид грибов, растущих на гниющих деревьях.

Впрочем, отметим, что размещенные в интернете фото астромиксина не слишком похожи на то, что показала в своем ролике белоруска.

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“Попробуйте на вкус… Оно сладкое или соленое?” - предложил в комментариях другой пользователь TikTok. Автор ответила ему, что “безвкусное”.

“Беги, это аномалия-студень!” - пошутил еще один юзер, вероятно, намекая на аномалии в серии игр S.T.A.L.K.E.R.

“Молочная река, кисельные берега”, - сделала отсылку к литературе другая комментаторша.

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Некоторые пользователи TikTok утверждали, что обнаруженное белоруской вещество - это грибница.

“Скорее всего, в лесу вывезли какие-то химические отходы”, - предположила еще одна комментаторша. Другая рассказала, что “видела такое, но не в таком количестве”. “Может быть, сок определенного сорта дерева. А запах у него какой?” - поинтересовалось она. Автор ролика ответила, что “ничего не пахло”.

К слову, находку она обнаружила в лесу около деревни Лятохи Витебского района.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Польше заядлый грибник обнаружил редкий и один из самых дорогих грибов в мире — рядовку обутую (или мацутакэ). По оценкам специалистов, рыночная цена за килограмм достигает $2 тыс. Узнали, где такой может расти в Беларуси.

В Польше нашли редкий гриб-рядовку, который стоит 2 тыс. долларов. Где растет в Беларуси?