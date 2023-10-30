"Банальный интерес" - В НАН РБ рассказали, что делать белорусам, если медведь рычит и "делает броски". А если молчит?

Опубликовано: 30.10.2023 18:12 , Обновлено: 10.07.2024

Старший научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси Павел Велигуров рассказал, что белорусам не стоит удивляться, если в лесу медведь делает броски в их сторону или "становится на задние лапы, делает устрашающие выпады".

”… Лесной обитатель показывает свою мощь для того, чтобы избежать конфликта. В такой ситуации, вероятнее всего, медведь не станет проявлять никакой агрессии”, - утешил старший научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами Национальной академии наук.

По словам эксперта, такое агрессивное поведение медведя, всего-лишь “демонстрация банального интереса животного к человеку”. И что же белорусам делать в таком случае? Список рекомендаций совсем небольшой:

Говорить низким голосом,

передвигаться медленно,

не совершать резких движений.

Есть ещё два совета, но для этого каждый белорус, который собирается в лес, должен заранее подготовиться: взять с собой петарду и перцовый баллончик.

При этом петарду лучше бросать не в животное, а между ним и вами. А вот перцовый баллончик учёный советует использовать только, если зверь уже пошел на вас, передают “Минск-Новости”.

Самое страшное, на самом деле, это когда уши медведя прижаты к голове, а сам зверь молча смотрит пристально на вас. В таком случае, он готовится к нападению.

[info_b]Впрочем, в Минлесхозе Беларуси ранее заявили, что не фиксировали нападений медведей на людей.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что очередной визит хозяина леса в город попал на видео автомобилистов в ночь на 2 сентября. На этот раз на камеру телефона медведь попал в агрогородке Колодищи под Минском. Косолапый устроил настоящий забег улицам агрогородка, после чего ретировался в лес.

«Скоро весь лес в города переедет» — Медведь устроил забег по улицам Колодищ под Минском

А ещё а одном случае медведь даже устроил настоящий забег наперегонки с автомобилем по одной из улиц деревни Большой Тростенец Минского района, в другом — прогулялся по улицам коттеджного поселка Марьяливо, находящегося в 10 километрах от Минска.

«Квартирку на зиму присматривает» — Медведь пустился наперегонки с авто по посёлку под Минском