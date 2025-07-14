Замечали, что кошки чаще спят на левом боку? Ученые выяснили, почему это не случайность

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Опубликовано: 14.07.2025 07:20 , Обновлено: 14.07.2025

Ученые выяснили, что предпочтение кошек спать на левом боку — не случайность, а результат тысячелетий эволюции. Эта, казалось бы, незначительная привычка может играть ключевую роль в выживании животного при встрече с опасностью.

[info_b]Исследование провели ученые из Университета Бари-Альдо-Моро (Италия), Рурского университета в Бохуме, Медицинской школы Гамбурга и коллегами из Германии, Канады, Швейцарии и Турции. Работу недавно опубликовали в журнале Current Biology.

Группа просмотрела несколько сотен видеороликов на YouTube, на которых кошки спят на боку. [/info_b]

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Как поза влияет на безопасность?

Кошки проводят во сне от 12 до 16 часов в сутки. При этом они обычно выбирают возвышенные места — так сложнее стать добычей хищников. Однако, оказалось, не менее важен и сам способ укладывания.

Согласно международному исследованию, опубликованному в авторитетном журнале “Current Biology”, большинство домашних хищников предпочитают отдыхать именно на левом боку.

“Эта асимметрия в поведении может быть полезной, поскольку каждое полушарие мозга специализируется на разных задачах”, — заявил профессор Онир Гюнтюркюн из Университета Рура в Бохуме (Германия), соавтор исследования.

Левый бок = быстрая реакция?

По словам ученых, такая поза помогает кошкам лучше чувствовать угрозу сразу после пробуждения. Когда животное лежит на левом боку, его левое поле зрения первым фиксирует окружающую обстановку. Информация напрямую поступает в правое полушарие, отвечающее за:

ориентацию в пространстве;

оценку рисков;

мгновенные защитные реакции.

При этом результат очевиден: кошка быстрее заметит хищника или потенциальную добычу.

«Таким образом, сон на левом боку может быть стратегией выживания», — заключили исследователи.

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