Почему кот выливает воду из миски? Вы можете исправить это, узнав 5 причин

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Опубликовано: 07.07.2025 10:22 , Обновлено: 07.07.2025

Вместо того, чтобы пить, ваш кот выливает воду из миски на пол? Это не просто прихоть — у него есть несколько причин так делать. Как исправить ситуацию?

Веселая игра

Хотя большинство мурлык не любит купаться, многие из них проявляют интерес к воде. Разливание жидкости — один из способов развлечься. По словам специалистов, скучающий питомец будет придумывать различные методы, чтобы разнообразить свой день.

В таком случае коты могут выплескивать воду лапой, бросать в миску игрушки или еду, а иногда даже намеренно переворачивать поилку.

Возможно, таким образом животное пытается привлечь внимание хозяина, указывая на недостаток общения. Проводите с котом больше времеи.

“Есть вода или нет?”

Несмотря на отличное зрение, кошки плохо видят вблизи. Из-за этого они могут проверять лапой, наполнена ли миска. Движение жидкости помогает им убедиться, что вода в ёмкости есть.

Новость Телеграф

Текущая вода — лучший выбор

Многие питомцы предпочитают проточную воду. Согласно исследованиям, этот инстинкт сохранился у домашних кошек от диких сородичей — текущие источники безопаснее, так как в них меньше бактерий.

Решение проблемы — специальный фонтан-поилка .

Неудобная миска

Кошка может разливать воду из-за слишком узкой ёмкости. Вибриссы (чувствительные усы) у некоторых животных настолько восприимчивы, что соприкосновение со стенками миски вызывает раздражение. В таком случае стоит выбрать посуду пошире.

Безопасность во время питья

В домах с несколькими кошками питомцы иногда конкурируют за доступ к воде. Неуверенные особи чувствуют угрозу, когда пьют, особенно если миска стоит у стены, а они повёрнуты спиной к другим животным.

Каждому коту нужна отдельная миска, размещённая в спокойном месте, утверждают специалисты.

Также эксперты советуют расставлять ёмкости на разных уровнях — это снизит напряжённость между питомцами.

Ранее Telegraf.news писал, что наверняка многим владельцам кошек и собак приходилось наблюдать странное поведение своих питомцев во время сна. В какой-то момент животное вдруг начинает подёргиваться, что вызывает беспокойство у его хозяев. Почему так происходит и не является ли это признаком какого-либо заболевания? Журналистка Telegraf.news спросила об этом ветеринара Владиславу Шеремет.

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