«А Санту где потеряли?» - Пару оленей сняли на видео прямо в центре Березино
В ночь на 19 октября на одной из центральных улиц Березино в Минской области заметили необычных "нарушителей Правил дорожного движения": посередине проезжей части не спеша прогуливались два самых настоящих диких оленя, пока их не спугнули запозднившиеся автомобилисты.
На видео, которым очевидцы поделились в TikTok, видно, как олени сначала идут посреди дороги, и лишь когда к ним приближается автомобиль, те пускаются вскачь и возвращаются ближе к тротуару. На одном из видео грациозные животные по-настоящему позирую перед камерой, прежде чем пуститься восвояси.
[link href=“https://www.tiktok.com/@user4635054029847?refer=embed” title=“@user4635054029847” target=“_blank” rel=“noopener”] @user4635054029847 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/Пацы-без-тормозов-7122161086376773633?refer=embed” title=”♬ Пацы без тормозов - Adon Mix & Пошлый” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Пацы без тормозов - Adon Mix & Пошлый [/link]
Скрылись олени во дворе многоэтажки, предпочтя укромные переулки широкой освещенной центральной улице. О дальнейшей судьбе животных автор видео ничего не сообщил.
[link href=“https://www.tiktok.com/@berezinonews1?refer=embed” title=“@berezinonews1” target=“_blank” rel=“noopener”] @berezinonews1 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8?refer=embed” title=“олени” target=“_blank” rel=“noopener”] #олени [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“березино” target=“_blank” rel=“noopener”] #березино [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5?refer=embed” title=“животные” target=“_blank” rel=“noopener”] #животные [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B5%D1%81?refer=embed” title=“лес” target=“_blank” rel=“noopener”] #лес [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B4?refer=embed” title=“новыйгод” target=“_blank” rel=“noopener”] #новыйгод [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“березино” target=“_blank” rel=“noopener”] #березино [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80?refer=embed” title=“центр” target=“_blank” rel=“noopener”] #центр [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Прогулка-7075405099983439874?refer=embed” title=”♬ Прогулка - Евгений Крылатов” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Прогулка - Евгений Крылатов [/link]
Между тем, в комментариях пользователи соцсети не преминули поупражняться в остроумии. Кто-то намекнул на то, что это вовсе не гости из соседнего леса, примыкающего к городу, а “чьи-то мужья из командировки”, кто-то прямо высказался, что оленей на дорогах не только ночью полно - “только облик днём другой”, а кто-то решил что это не обычные олени, а те самые, легендарные олени Санта-Клауса, заблудившиеся по какой-то причине на улицах белорусского городка.
“А Санту где потеряли?”, - задала вопрос в комментариях обеспокоенная девушка.
Напомним, на прошлой неделе также в Минской области в одну из деревень пришел красавец-олень и прошелся прямо по улице. Его сняли на видео и выложили в TikTok, где ролик набрал более 184 тыс. просмотров и сотни комментариев.
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А в сентябре в TikTok появилось забавное видео, как белоруска встретила в лесу приставучего оленя. Назойливого зверя она убеждала отстать уговорами, отгоняла прутиком, но ничего не помогало. Спутник женщины снял это на видео и за два дня ролик посмотрели более 2,2 млн раз. Позже выяснилось, что олень не дикий, а ручной.
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