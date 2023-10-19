«А Санту где потеряли?» - Пару оленей сняли на видео прямо в центре Березино

🎥 Видео

Опубликовано: 19.10.2023 15:15 , Обновлено: 19.10.2023

В ночь на 19 октября на одной из центральных улиц Березино в Минской области заметили необычных "нарушителей Правил дорожного движения": посередине проезжей части не спеша прогуливались два самых настоящих диких оленя, пока их не спугнули запозднившиеся автомобилисты.

На видео, которым очевидцы поделились в TikTok, видно, как олени сначала идут посреди дороги, и лишь когда к ним приближается автомобиль, те пускаются вскачь и возвращаются ближе к тротуару. На одном из видео грациозные животные по-настоящему позирую перед камерой, прежде чем пуститься восвояси.

[link href=“https://www.tiktok.com/@user4635054029847?refer=embed” title=“@user4635054029847” target=“_blank” rel=“noopener”] @user4635054029847 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/Пацы-без-тормозов-7122161086376773633?refer=embed” title=”♬ Пацы без тормозов - Adon Mix & Пошлый” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Пацы без тормозов - Adon Mix & Пошлый [/link]

Скрылись олени во дворе многоэтажки, предпочтя укромные переулки широкой освещенной центральной улице. О дальнейшей судьбе животных автор видео ничего не сообщил.

Между тем, в комментариях пользователи соцсети не преминули поупражняться в остроумии. Кто-то намекнул на то, что это вовсе не гости из соседнего леса, примыкающего к городу, а “чьи-то мужья из командировки”, кто-то прямо высказался, что оленей на дорогах не только ночью полно - “только облик днём другой”, а кто-то решил что это не обычные олени, а те самые, легендарные олени Санта-Клауса, заблудившиеся по какой-то причине на улицах белорусского городка.

“А Санту где потеряли?”, - задала вопрос в комментариях обеспокоенная девушка.

Напомним, на прошлой неделе также в Минской области в одну из деревень пришел красавец-олень и прошелся прямо по улице. Его сняли на видео и выложили в TikTok, где ролик набрал более 184 тыс. просмотров и сотни комментариев.

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А в сентябре в TikTok появилось забавное видео, как белоруска встретила в лесу приставучего оленя. Назойливого зверя она убеждала отстать уговорами, отгоняла прутиком, но ничего не помогало. Спутник женщины снял это на видео и за два дня ролик посмотрели более 2,2 млн раз. Позже выяснилось, что олень не дикий, а ручной.

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