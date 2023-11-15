"А он вообще тут что забыл?" - Белорусы поделились видео, как зубр устроил пробку под Брестом

🎥 Видео

Опубликовано: 15.11.2023 07:49 , Обновлено: 15.11.2023

Белорусские пользователи TikTok поделились видео, как зубр устроил настоящий автомобильный затор на трассе Брест-Маорита. Водителям пришлось остановиться и терпеливо ждать, пока тот не перейдёт на другую сторону дороги.

Когда именно произошла встреча на трассе с хозяином белорусских лесов, автор видео не уточнил. Сам ролик выложили в TikTok вечером во вторник, 14 ноября.

На видео видно, что зубр, выйдя на проезжую часть, не спешил на другую сторону дороги, а для начала внимательно осмотрелся по сторонам, словно изучая обстановку и автомобили, которые вынуждены были остановиться и пропустить “недисциплинированного пешехода” из леса.

[link href=“https://www.tiktok.com/@maruk.by?refer=embed” title=“@maruk.by” target=“_blank” rel=“noopener”] @maruk.by [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA?refer=embed” title=“денисмарук” target=“_blank” rel=“noopener”] #денисмарук [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/brest?refer=embed” title=“brest” target=“_blank” rel=“noopener”] #brest [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/realbrest?refer=embed” title=“realbrest” target=“_blank” rel=“noopener”] #realbrest [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82?refer=embed” title=“брест” target=“_blank” rel=“noopener”] #брест [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7301328119257549574?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Денис Марук” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Денис Марук [/link]

“А он вообще тут что забыл, я извиняюсь?” - задалась вопросом одна из девушек за кадром, и комментаторы под видео ей охотно ответили.

Едва ли не половина комментариев к ролику о том, что зубр, “вообще-то у себя дома” и просто “с одной комнаты в другую перешел”. Самым популярным комментарием, собравшим больше сотни лайков, стал следующий:

“Я извиняюсь… Он дома! Это вы, что там забыли?”

Многие пользователи также отметили, что водители, которым пришлось остановиться и пропустить зубра, несмотря на внезапный затор, повели себя достаточно благоразумно: вплотную к лесному зверю не подъезжали, не сигналили, чтобы не вспугнуть дикое животное и не спровоцировать на агрессию. А ведь бывают и менее благополучные исходы таких внезапных встреч на дорогах, ведь в последнее время они в Беларуси случаются всё чаще.

Поэтому, в частности, глава Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич на приеме у Александра Лукашенко 13 ноября предложил разрешить в Беларуси отстрел медведей (которые сейчас, как и зубры, внесены в Красную книгу) без официального объявления охоты или исключения их из списка краснокнижных животных.

Шуневич предложил отстреливать медведей в Беларуси там, где «они мешают жить»

«Если есть его избыточное количество, нужно определенное количество отстрелять, особенно проблемных зверей, которые заходят в населенные пункты, на пасеки, которые уже сегодня травмируют людей», — пояснил позицию БООР Шуневич.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, что Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды решило сократить Красную книгу Беларуси.

По просьбе охотников? Минприроды решило сократить Красную книгу Беларуси