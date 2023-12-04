98% людей не способны, а вы? Найдите четыре девушки в одной

📷 Фото

Опубликовано: 04.12.2023 18:25 , Обновлено: 04.12.2023

Проверьте свое внимание – пройдите этот тест с оптической иллюзией. Те, кто попробовал, говорят, что только пару процентов людей могут найти здесь скрытое изображение, хоть одно. А на самом деле изображений – четыре!

Эта оптическая иллюзия многих собьет с толку. Особенно, если тестировать на время. Поэтому существует мнение, что всего 2% людей могут обнаружить все скрытые изображения на этой картинке.

Внимательно присмотритесь к рисунку. Перед вами эскиз девушки с распущенными густыми волосами. На ней причудливый восточный костюм, развивающийся будто от легкого ветра, она разговаривает по телефону и улыбается. Но на самом деле рисунок скрывает еще четыре женщины.

С этим тестом «на старение мозга» справляются не все. Каких трех животных нужно найти на картинке?

Итак, засекайте 10 секунд и попытайтесь за это время отыскать всех.

Если присмотреться внимательно, можно разглядеть трех женщин. Поэтому многие сдаются, считая, что четвертой на рисунке просто нет. Но она точно есть.

Не отыскали всех четверых? Не огорчайтесь, вот вам подсказки.

Первая женщина спрятана на правой руке разговаривающей по телефону девушки ближе к ее щеке. Вторую можно заметить, если повнимательнее вглядеться в рукав девушки. Третья спряталась сбоку – вы сможете рассмотреть ее профиль. Где же четвертая? На животе девушки – пара губ, они и являются чертами лица этой женщины.

Недавно мы предлагали вам другую загадку. Сможете заметить крошечную панду, спрятавшуюся среди студентов на этой старой фотографии?

Получится лишь у 1% людей? Найдите панду среди тысячи студентов