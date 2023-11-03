Получится лишь у 1% людей? Найдите панду среди тысячи студентов

📷 Фото

Опубликовано: 03.11.2023 15:27 , Обновлено: 30.11.2023

Проверьте свое зрение с помощью новой оптической игры-иллюзии. Сможете ли вы заметить крошечную панду, спрятавшуюся среди студентов на этой старой фотографии? Оказывается, у большинства людей не получается.

Это увлекательное занятие точно проверит ваш ум на прочность. Подобные головоломки не всегда легко разгадать, так как все часто сливается в одно целое.

В этой непростой головоломке на старой фотографии изображена большая группа студентов, как мужчин, так и женщин. Но если присмотреться, то где-то на фотографии прячется панда.

Сложность заключается еще и в том, что задание необходимо выполнить на скорость. Установите таймер и посмотрите, как быстро вы сможете разгадать эту оптическую иллюзию.

Создатель утверждает, что 99% людей с трудом справляются с ней менее чем за 9 секунд. Но мы уверены, что наши читатели точно войдут в оставшийся один процент.

Таким образом, если вы сможете найти животное за 9 секунд и менее, то успешно справитесь с задачей быстрее, чем 99% других участников.

[info_b]Ответ вы найдете ниже, но сначала постарайтесь не подсматривать.[/info_b]

Правильный ответ

Если вы вдруг не нашли панду — не отчаивайтесь. Сначала мы дадим подсказку. Визуально поделите картинку на 4 квадрата. Панда спряталась в верхней правой части. А именно — снизу.

Все еще сложно? Вот ответ.

Ранее Теграф публиковал еще одну картинку, для всех пользователей, которые любят разминать глаза и даже мозг. Все, что нужно сделать, это найти на картинке четырех призраков, которые немного отличаются от других. Предупреждаем, сделать это не так уж легко.

Только люди с ястребиными глазами смогут справиться. Найдите на картинки 4 особенных призраков