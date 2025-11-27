Ждать 24 часа не придётся? Операторы запустили упрощённую верификацию для белорусов в роуминге в РФ

Опубликовано: 27.11.2025 07:50 , Обновлено: 27.11.2025

Белорусам больше не придётся ждать сутки, чтобы зарегистрировать свой номер телефона в роуминге на территории России. Чтобы обойти временную блокировку, белорусские операторы запустили упрощённую процедуру верификации.

Такая функция появилась у компаний МТС и А1 и их роуминговых партнеров (функцию полноценно запустил российский МегаФон, ещё три - МТС, Билайн и Т2 - пока её тестируют).

Как пояснили в пресс-службе компании А1, для снятия временной блокировки SIM-карты белорусам сразу после регистрации в сети российского оператора нужно будет проходить верификацию. SMS с подробной инструкцией и ссылкой должно придти сразу же после регистрации в сети. Для этого на SIM-карте должна быть включена функция передачи данных в роуминге.

В компании заверили, что после успешной верификации (через капчу) передача данных и функция отправки SMS будую разблокированы в течение нескольких минут.

[inf] Что делать, если блокировка не снялась? В компании А1 посоветовали в этом случае попробовать включить и выключить режим «в самолете», чтобы обновить соединение - это должно помочь.[/inf]

Напомним, обязательную блокировку услуг передачи данных и SMS для всех абонентов в роуминге на 24 часа российские операторы ввели 6 октября 2025 года. Блокировка начинается с момента первой регистрации в сети и снимается автоматически через 24 часа. При этом голосовая связь остаётся доступной.

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