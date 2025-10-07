Что будет со связью у белорусов в России после блокировки им интернета? В Минсвязи Беларуси уточнили

Опубликовано: 07.10.2025 11:32 , Обновлено: 07.10.2025

Министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский пообещал сообщить белорусам, если будут изменения в правилах России, которая ввела всеобщую блокировку интернета и смс на 24 часа для приезжающих белорусов.

“Мы обязательно сообщим, когда появится новая информация. В любом случае остаются 150 минут входящих и 150 минут исходящих, которые предусмотрены нашими комфортными тарифами, их никто не отменял”, - заявил белорусский министр.

Ранее Telegraf.news писал, ч то аналитик российской Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что на полное отсутствие мобильного интернета на симках из других стран жалуются не только белорусы.

По информации эксперта, на самом деле мобильный интернет для иностранных сим-карт в России начали отключать на прошлой неделе — сначала в прифронтовых областях РФ, а затем и в других регионах.

Тем не менее, теперь все белорусы, въезжающие в Россию, сталкиваются с блокировкой передачи данных и СМС на сутки. Внезапное нововведение заработало 6 октября. О нем сообщили все белорусские операторы.

Напомним, что белорусские туристы также не могут просто пойти и купить российские симки. Власти России запретили это делать еще раньше.