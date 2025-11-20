Мобильный оператор снизил белоруске счёт за услуги в 10 раз. Это как?

Опубликовано: 20.11.2025 14:32 , Обновлено: 20.11.2025

Белорусский мобильный оператор МТС в 10 раз снизил счёт, выставленный за услуги одной из своих клиенток, после того как та пожаловалась на огромную сумму в соцсетях.

Огромная по белорусским меркам сумма более чем в 4400 рублей на счету у девушки набежала за считанные секунды из-за того, что она не отключила роуминг во время поездки за границу. В своих сосетях девушка посетовала на то, что интернетом она не пользовалась, не звонила, не писала никому смс, а 45,3 МБ “набежали” случайно, когда у неё “на пару секунд соскочил режим полета”, когда она пыталась отключить роуминг в настройках телефона.

Не прошло и двух дней после того, как девушка поделилась своей историей в Threads, мобильный оператор урезал ей первоначальный счёт, выставленный за использование связи в роуминге, в 10 раз. Теперь её задолженность перед МТС составляет “всего” 431,71 рубля .

Девушка не уточнила, обращалась ли она лично к мобильному оператору с просьбой сократить счёт, но списала такую оперативную реакцию компании на “шумиху в интернете”.

Белоруска пожаловалась, что ушла в роуминге в минус на 4400 рублей — «Режим соскочил на пару секунд»

Напомним, что сам оператор МТС составил подобную инструкцию, как отключить роуминг на время поездки заграницу. Сделать это можно как обратившись в салон связи, так и через фирменное приложение или набрав определённую команду на телефоне. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.